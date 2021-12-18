Mehmet Erdem bakın aslen nereliymiş! Herkes başka sanıyordu gerçeği duyan inanamadı işte Vildan Atasever’in biricik eşinin memleketi...
Mehmet Erdem bakın aslen nereliymiş! Hakim Bey şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran ünlü müzisyen Mehmet Erdem, sunuculuğunu Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oldu. Sesi ve seslendirdiği şarkılarla programa damga vuran Erdem'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Geçen Eylül ayında oyuncu Vildan Atasever ile nikah masasına oturan şarkıcının özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Mehmet Erdem aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. 1978 yılında Manisa'da dünyaya gelen Mehmet Erdem bakın aslen nereliymiş...
18.12.2021 22:22
- Son Güncelleme: 18.12.2021 22:22
Oyuncu Vildan Atasever ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcının memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.