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Haberler Magazin Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi’nin kızı Nazlı'ya bakın! Annesinin boyuna yetişti benzerlikleri dikkat çekti 'Gençliği sanki'

Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi’nin kızı Nazlı'ya bakın! Annesinin boyuna yetişti benzerlikleri dikkat çekti 'Gençliği sanki'

Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi'nin kızı Nazlı'ya bakın! 90'lı yılların unutulmaz isimlerinden olan Aşkın Nur Yengi, sunuculuğunu Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olması üzerine gündeme geldi. Güçlü sesi ve yorumuyla beğeni toplayan şarkıcının özel hayatı da merak konusu oldu. Birçok internet kullanıcısı ünlü şarkıcının hayatını araştırmaya başladı. 2006-2012 yılları arasında oyuncu Haluk Bilginer ile evli kalan Nur Yengi'nin bu evlilikten dünyaya gelen kızı Nazlı Bilginer'in son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Nazlı Bilginer için "Annesinin gençliği sanki", "Çok güzel bir genç kız olmuş" gibi yorumlarda bulundu. Anne-kızın benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Aşkın Nur Yengi'nin güzeller güzeli kızı Nazlı...

18.12.2021 21:14 - Son Güncelleme: 18.12.2021 21:14
Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi’nin kızı Nazlı’ya bakın! Annesinin boyuna yetişti benzerlikleri dikkat çekti ’Gençliği sanki’

1981 yılında Onno Tunç orkestrasında Sezen Aksu'nun vokalisti olarak çalışmaya başlayan ve müzik kariyerine böylelikle adım atan Aşkın Nur Yengi, güçlü sesi ve dillere pelesnk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi’nin kızı Nazlı’ya bakın! Annesinin boyuna yetişti benzerlikleri dikkat çekti ’Gençliği sanki’

90'lı yılların unutulmaz isimlerinden olan Aşkın Nur Yengi, sunuculuğunu Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olması üzerine gündeme geldi.

Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi’nin kızı Nazlı’ya bakın! Annesinin boyuna yetişti benzerlikleri dikkat çekti ’Gençliği sanki’

Birçok internet kullanıcısı da ünlü şarkıcının hayatını araştırmaya başladı. 2006-2012 yılları arasında oyuncu Haluk Bilginer ile evli kalan Nur Yengi'nin bu evlilikten dünyaya gelen kızı Nazlı Bilginer'in son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi’nin kızı Nazlı’ya bakın! Annesinin boyuna yetişti benzerlikleri dikkat çekti ’Gençliği sanki’

Nazlı Bilginer için "Annesinin gençliği sanki", "Çok güzel bir genç kız olmuş" gibi yorumlarda bulundu.

Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi’nin kızı Nazlı’ya bakın! Annesinin boyuna yetişti benzerlikleri dikkat çekti ’Gençliği sanki’

İşte başta Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi olmak üzere ünlü isimler ve çocukları...

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