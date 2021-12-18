Aytaç Şaşmaz hakkında şaşırtan gerçek! Merak edilip araştırıldı sonucu duyan inanamadı meğer Cemre Baysel ile arasındaki fark...
Aytaç Şaşmaz hakkında şaşırtan gerçek! Son olarak Baht Oyunu'nda Bora karakterini canlandıran Aytaç Şaşmaz, dizideki Cemre Baysel ile aylar önce yeni bir aşka yelken açmıştı. İki sevgili, Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programının bu akşamki bölümüne konuk oldu. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla ekrana gelen programa damga vuran ünlü çiftten Aytaç Şaşmaz, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun hayatı hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, Aytaç Şaşmaz'ın en çok yaşını merak etti. Şaşmaz'ın yaşını duyan şaşkınlığını gizleyemezken sevgilisi Cemre Baysel ile arasındaki fark da dikkat çekti. İşte detaylar...
18.12.2021 23:07
- Son Güncelleme: 18.12.2021 23:07
Aytaç Şaşmaz, sevgilisi Cemre Baysel ile Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programının bu akşamki bölümüne konuk oldu.
Programla birlikte gündeme gelen Şaşmaz'ın hayatı da merak konusu oldu. Ancak Şaşmaz hakkında araştırma yapanlar, özellikle ünlü oyuncunun yaşını merak edip "Aytaç Şaşmaz kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı.
Şaşmaz'ın yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemezken sevgilisi Cemre Baysel ile arasındaki fark dikkat çekti.