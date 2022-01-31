Mehmet Dinçerler'in kayınvalidesine bakın! Şimdilerde evlilik hazırlığı yapan Hadise'nin annesini görenler şaştı kaldı! Ne zaman aileye girecek?
Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra hızlıca Mehmet Dinçerler ile dolu dizgin bir aşk yaşamaya başlayan Hadise sevgilisinin evlilik teklifine de aynı hızla 'Evet' cevabı verdi. Kısa sürede Dinçerler'in ailesine de giren ünlü şarkıcı şimdilerde evini diziyor. Bir yandan da düğünü için hazırlıklar yapan Hadise geçtiğimiz günlerde de annesi ve kız kardeşi ile birlikte Mehmet Dinçerler'in kardeşinin düğününe katıldı. Hadise'nin Mehmet Dinçerler'in ailesi ile bir araya gelmesinin ardından hayranları bu kez de Mehmet Dinçerler'i Hadise'nin ailesi ile birlikte görmek istiyor.
Ünlü şarkıcı Hadise şimdilerde Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığı yapıyor. Son zamanlarda mutluluğu her halinden belli olan güzek şarkıcının annesi gündeme geldi. Dinçerler'in ailesi ile tanışan hatta sık sık dışarda birlikte görüntülenen Hadise'nin annesi ile sevgilisinin ne zaman yan yana görüntüleneceği merak konusu oldu. Hakkında 'istenmeyen gelin' iddialarının ortaya çıkması üzerine sevgilisinin kız kardeşinin düğününe giderek aile ile birlikte görüntü veren Hadise iddiaların da asılsız olduğunu ortaya çıkarmıştı. Ünlü çiftin hayranları Mehmet Dinçerler'in müstakbel kayınvalidesi ile ne zaman yan yana poz vereceklerini merak ediyor.
Özel hayatında aradığı mutluluğu bulan şarkıcının yazın nikâh masasına oturacağı konuşulurken bir yandan da annesi ile Mehmet Dinçerler'in ne zaman yan yana saadet pozu vereceği merak ediliyor.