Mehmet Dinçerler'in kayınvalidesine bakın! Şimdilerde evlilik hazırlığı yapan Hadise'nin annesini görenler şaştı kaldı! Ne zaman aileye girecek?

Ünlü şarkıcı Hadise şimdilerde Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığı yapıyor. Son zamanlarda mutluluğu her halinden belli olan güzek şarkıcının annesi gündeme geldi. Dinçerler'in ailesi ile tanışan hatta sık sık dışarda birlikte görüntülenen Hadise'nin annesi ile sevgilisinin ne zaman yan yana görüntüleneceği merak konusu oldu. Hakkında 'istenmeyen gelin' iddialarının ortaya çıkması üzerine sevgilisinin kız kardeşinin düğününe giderek aile ile birlikte görüntü veren Hadise iddiaların da asılsız olduğunu ortaya çıkarmıştı. Ünlü çiftin hayranları Mehmet Dinçerler'in müstakbel kayınvalidesi ile ne zaman yan yana poz vereceklerini merak ediyor.