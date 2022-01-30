Yargı'nın gözü pek Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun eski sevgili listesi bir hayli kabarık! İçlerinde bir güzel var ki herkesi şaşkına çevirdi
Yargı'nın gözü pek Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun eski sevgili listesi bir hayli kabarık! İçlerinde bir güzel var ki herkesi şaşkına çevirdi... Dürüstlüğüyle nam salmış, kurallara sonuna kadar bağlı olan Ilgaz, aşkı için savcılıktan vazgeçip avukat olmaya karar verdi. Yargı dizisinde canlandırdığı Ilgaz karakteri ile büyük beğeni toplayan Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilileri merak ediliyor. İçlerinden bir isim ise sosyal medyada gündem oldu. Kaan Urgancıoğlu'nun eski sevgilisi olan o isim 2002 Miss World yarışmasının birincisi...
Yargı'nın gözü pek Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun eski sevgili listesi bir hayli kabarık! İçlerinde bir güzel var ki herkesi şaşkına çevirdi...
8 Mayıs 1981'de Aydın'da doğdu Kaan Urgancıoğlu... Baba tarafı İzmir, Tireli, anne tarafı Suriye ve Arnavut kökenli. Şimdilerde Yargı dizisinde hayat verdiği gözü pek Ilgaz karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan başarılıoyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilileri merak konusu oldu.
Dizide Avukat Ceylin'e olan aşkı ve uğruna çok sevdiği mesleği olan 'savcılık'tan vazgeçmesi ile milyonları ekran başına kilitleyen Kaan Urgancıoğlu'nun eski sevgilisi listesi bir hayli kabarık.
Yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun eski sevgilisi olan bir isim ise herkesi şaşırttı. İşte başta Kaan olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri...