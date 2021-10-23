Mehmet Dinçerler sevgilisi Hadise'nin ayaklarına Paris'i serdi! Önce öpücüklere boğdu sonra da 'uçuşa geçeceksin' mesajını verdi
Önce Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile olan yasak aşk iddiaları sonra uzun süredir aşk yaşadığı ve ilişkileri evliliğe gitmesi beklenen Kaan Yıldırım'la olan ayrılığı ardından iş insanı Mehmet Dinçerler'le yeni bir aşka yelken açması son olarak da yıllardır jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye'den ayrılması derken, Hadise son dönemin en çok konuşulan ismi oldu. Oyuncu Kaan Yıldırım ile evliliğinden eşiğinden dönen Hadise, kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler'de birlikte olmaya başlamıştı. Hadise ile Mehmet Dinçerler çifti şu sıralar Paris'te. Çiftten gelen pozlar sosyal medyayı salladı.
23.10.2021 16:28
- Son Güncelleme: 23.10.2021 16:39
Sesi, güzelliği ve son dönemde yaşadığı aşklarla gündemden düşmeyen şarkıcı Hadise bugün 36 yaşına bastı.