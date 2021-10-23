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Haberler Magazin Mehmet Dinçerler sevgilisi Hadise'nin ayaklarına Paris'i serdi! Önce öpücüklere boğdu sonra da 'uçuşa geçeceksin' mesajını verdi

Mehmet Dinçerler sevgilisi Hadise'nin ayaklarına Paris'i serdi! Önce öpücüklere boğdu sonra da 'uçuşa geçeceksin' mesajını verdi

Önce Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile olan yasak aşk iddiaları sonra uzun süredir aşk yaşadığı ve ilişkileri evliliğe gitmesi beklenen Kaan Yıldırım'la olan ayrılığı ardından iş insanı Mehmet Dinçerler'le yeni bir aşka yelken açması son olarak da yıllardır jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye'den ayrılması derken, Hadise son dönemin en çok konuşulan ismi oldu. Oyuncu Kaan Yıldırım ile evliliğinden eşiğinden dönen Hadise, kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler'de birlikte olmaya başlamıştı. Hadise ile Mehmet Dinçerler çifti şu sıralar Paris'te. Çiftten gelen pozlar sosyal medyayı salladı.

23.10.2021 16:28 - Son Güncelleme: 23.10.2021 16:39
Mehmet Dinçerler sevgilisi Hadise’nin ayaklarına Paris’i serdi! Önce öpücüklere boğdu sonra da ’uçuşa geçeceksin’ mesajını verdi

Sesi, güzelliği ve son dönemde yaşadığı aşklarla gündemden düşmeyen şarkıcı Hadise bugün 36 yaşına bastı.

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Mehmet Dinçerler sevgilisi Hadise’nin ayaklarına Paris’i serdi! Önce öpücüklere boğdu sonra da ’uçuşa geçeceksin’ mesajını verdi

Mehmet Dinçerler'le aşk yaşayan Hadise, doğum günü için sevgilisiyle Paris'e uçtu.

Mehmet Dinçerler sevgilisi Hadise’nin ayaklarına Paris’i serdi! Önce öpücüklere boğdu sonra da ’uçuşa geçeceksin’ mesajını verdi

Hadise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mutluluğunu gözler önüne serdi.

Mehmet Dinçerler sevgilisi Hadise’nin ayaklarına Paris’i serdi! Önce öpücüklere boğdu sonra da ’uçuşa geçeceksin’ mesajını verdi

Hadise, Paris macerasından bazı fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.

Mehmet Dinçerler sevgilisi Hadise’nin ayaklarına Paris’i serdi! Önce öpücüklere boğdu sonra da ’uçuşa geçeceksin’ mesajını verdi

Binlerce beğeni ve yorum alan fotoğraflara 'Hadise Paris'te' notunu düştü.

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