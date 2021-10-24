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Haberler Magazin Masterchef Hasan Biltekin'in sevgilisi kıskançlık krizlerine girdi sebebi Pelin ve Dilara! doktor sevgilisi bastı yaygarayı

Masterchef Hasan Biltekin'in sevgilisi kıskançlık krizlerine girdi sebebi Pelin ve Dilara! doktor sevgilisi bastı yaygarayı

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını tüm Türkiye'ye duyuran başarılı şef adayı Masterchef Hasan, son iki bölüm boyunca Masterchef yarışmasında olmayınca; merak konusu haline gelmişti. Hasan'ın sevgilisi Hülya Acar'ın yaşadığı acı kayıp nedeniyle yarışmadan bir süreliğine izin istediği ortaya çıkmıştı. Şimdi de flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Nedeni ise doktor sevgilinin kıskançlığı...

24.10.2021 14:54 - Son Güncelleme: 25.10.2021 15:20
Masterchef Hasan Biltekin’in sevgilisi kıskançlık krizlerine girdi sebebi Pelin ve Dilara! doktor sevgilisi bastı yaygarayı

Acun Medya tarafından ekranlara taşınan başarılı yarışmada yer alan Hasan Biltekin, hem yakışıklığı hem de performansıyla adını kalplere kazıyor. Milyonların yakından takip ettiği yarışmada sevilerek izlenen başarılı yarışmacının kısa bir süre önce yarışmadan sevgilisi Hülya'dan dolayı çekildiği ise açıklanmıştı. Şimdi ise kıskançlık krizleri gündeme öyle bir düştü ki, görenler şok oldu!

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Masterchef Hasan Biltekin’in sevgilisi kıskançlık krizlerine girdi sebebi Pelin ve Dilara! doktor sevgilisi bastı yaygarayı

Masterchef yarışmasında adını duyuran Hasan Biltekin, sevgilisinin en yakının vefatından dolayı Acun Medya'dan izin istemiş ve Acun Ilıcalı'nın sağ kolu olan İrem Kanan'la birlikte defin işlemlerini bile halletmişti.

Masterchef Hasan Biltekin’in sevgilisi kıskançlık krizlerine girdi sebebi Pelin ve Dilara! doktor sevgilisi bastı yaygarayı

Sevgilisinin en zor gününde yanında olan Hasan Biltekin, sevgilisi Hülya'nın adını ise sık sık yarışmada anmıştı. Şimdi ise ikilinin ilişkilerinde bir sorun olduğu ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Masterchef Hasan Biltekin’in sevgilisi kıskançlık krizlerine girdi sebebi Pelin ve Dilara! doktor sevgilisi bastı yaygarayı

Sosyal medya hesabından kısa bir süre önce paylaşım yaparak sevgilisine "Hep yanındayım kalbim" yorumunu yapmıştı. Ata Benli ise sosyal medyada yaptığı bir açıklamaya göre; Hasan ve Doktor Hülya arasında büyük bir kriz yaşandı. Yarışmacılardan Pelin ve Dilara ile konuşmasını istemediği iddia edilirken; sevgilisi Hasan'a bir bileklik göndererek; "O benim" mesajı verdiği ortaya çıktı.

Masterchef Hasan Biltekin’in sevgilisi kıskançlık krizlerine girdi sebebi Pelin ve Dilara! doktor sevgilisi bastı yaygarayı

İŞTE HASAN VE SEVGİLİSİ HÜLYA

İkilinin Pelin ve Dilara yüzünden kavga ettikleri iddia edildi.

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