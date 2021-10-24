Masterchef Hasan Biltekin'in sevgilisi kıskançlık krizlerine girdi sebebi Pelin ve Dilara! doktor sevgilisi bastı yaygarayı
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını tüm Türkiye'ye duyuran başarılı şef adayı Masterchef Hasan, son iki bölüm boyunca Masterchef yarışmasında olmayınca; merak konusu haline gelmişti. Hasan'ın sevgilisi Hülya Acar'ın yaşadığı acı kayıp nedeniyle yarışmadan bir süreliğine izin istediği ortaya çıkmıştı. Şimdi de flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Nedeni ise doktor sevgilinin kıskançlığı...
Acun Medya tarafından ekranlara taşınan başarılı yarışmada yer alan Hasan Biltekin, hem yakışıklığı hem de performansıyla adını kalplere kazıyor. Milyonların yakından takip ettiği yarışmada sevilerek izlenen başarılı yarışmacının kısa bir süre önce yarışmadan sevgilisi Hülya'dan dolayı çekildiği ise açıklanmıştı. Şimdi ise kıskançlık krizleri gündeme öyle bir düştü ki, görenler şok oldu!
Sosyal medya hesabından kısa bir süre önce paylaşım yaparak sevgilisine "Hep yanındayım kalbim" yorumunu yapmıştı. Ata Benli ise sosyal medyada yaptığı bir açıklamaya göre; Hasan ve Doktor Hülya arasında büyük bir kriz yaşandı. Yarışmacılardan Pelin ve Dilara ile konuşmasını istemediği iddia edilirken; sevgilisi Hasan'a bir bileklik göndererek; "O benim" mesajı verdiği ortaya çıktı.