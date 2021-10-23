Serap Paköz'ün başını ağrıtan estetik sonrası olay açıklama 'işlem yaptırmadım' Seda Sayan'ın ipiyle kuyuya indi son hali...
Tecrübeli sunucu Serap Paköz bir süre önce yaptığı paylaşımda estetik operasyon geçirdiğini duyurmuştu. Ekranlara dönmeye hazırlanan Serap Paköz yüzündeki yaralar iyileşmeden paylaştığı görüntü sonrası gündeme gelmişti. Estetik operasyonlar sonrası Serap Paköz son haliyle sahalara geri döndü ama ne dönmek. Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren Serap Paköz, geçirdiği estetik oparasyon hakkında açıklama yaptı. İşte Serap Paköz'ün son hali...
23.10.2021 15:18
- Son Güncelleme: 23.10.2021 15:19
Geçtiğimiz temmuz ayında Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren sunucu Serap Paköz, geçirdiği estetik operasyon hakkında açıklama yaptı. İşte Serap Paköz'ün son hali...
'Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde' programı ile Star TV'de hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan Serap Paköz, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Alışveriş yapan sunucu, ayaküstü soruları yanıtladı.
Serap Paköz, "Sosyal medyayı kullanmıyordum, program için kullanmaya başladım. Seda'dan güç alıp ben de fotoğrafları koydum. Estetiği kendi zevkim için, kendimi iyi hissetmek için yaptım" şeklinde konuştu.