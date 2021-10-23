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Haberler Magazin Serap Paköz'ün başını ağrıtan estetik sonrası olay açıklama 'işlem yaptırmadım' Seda Sayan'ın ipiyle kuyuya indi son hali...

Serap Paköz'ün başını ağrıtan estetik sonrası olay açıklama 'işlem yaptırmadım' Seda Sayan'ın ipiyle kuyuya indi son hali...

Tecrübeli sunucu Serap Paköz bir süre önce yaptığı paylaşımda estetik operasyon geçirdiğini duyurmuştu. Ekranlara dönmeye hazırlanan Serap Paköz yüzündeki yaralar iyileşmeden paylaştığı görüntü sonrası gündeme gelmişti. Estetik operasyonlar sonrası Serap Paköz son haliyle sahalara geri döndü ama ne dönmek. Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren Serap Paköz, geçirdiği estetik oparasyon hakkında açıklama yaptı. İşte Serap Paköz'ün son hali...

23.10.2021 15:18 - Son Güncelleme: 23.10.2021 15:19
Serap Paköz’ün başını ağrıtan estetik sonrası olay açıklama ’işlem yaptırmadım’ Seda Sayan’ın ipiyle kuyuya indi son hali...

Geçtiğimiz temmuz ayında Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren sunucu Serap Paköz, geçirdiği estetik operasyon hakkında açıklama yaptı. İşte Serap Paköz'ün son hali...

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Serap Paköz’ün başını ağrıtan estetik sonrası olay açıklama ’işlem yaptırmadım’ Seda Sayan’ın ipiyle kuyuya indi son hali...

'Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde' programı ile Star TV'de hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan Serap Paköz, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Alışveriş yapan sunucu, ayaküstü soruları yanıtladı.

Serap Paköz’ün başını ağrıtan estetik sonrası olay açıklama ’işlem yaptırmadım’ Seda Sayan’ın ipiyle kuyuya indi son hali...

"ARTIK HABER DEĞERİ KALMADI"
Paköz, "Göz önündeki kadınlar yıllardır estetik yaptırıyor, artık haber değerini yitirdi. Ben bunu yaptırıp, bir de sosyal medyadan paylaşınca çok konuşulur oldum" dedi.

Serap Paköz’ün başını ağrıtan estetik sonrası olay açıklama ’işlem yaptırmadım’ Seda Sayan’ın ipiyle kuyuya indi son hali...

56 yaşındaki sunucu, "Kesip biçme, cerrahi bir işlem yaptırmadım. Fransız Askısı'nı Seda Sayan'dan duydum ve kendisini aradım. İlk başta çok tepki aldım, ne de olsa bir şeyler bozuluyor, şişlikler oluyor" ifadelerini kullandı.

Serap Paköz’ün başını ağrıtan estetik sonrası olay açıklama ’işlem yaptırmadım’ Seda Sayan’ın ipiyle kuyuya indi son hali...

Serap Paköz, "Sosyal medyayı kullanmıyordum, program için kullanmaya başladım. Seda'dan güç alıp ben de fotoğrafları koydum. Estetiği kendi zevkim için, kendimi iyi hissetmek için yaptım" şeklinde konuştu.

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