Mehmet Dinçerler ile evlenen Hadise’den ilk paylaşım! Sosyal medyaya bomba gibi düştü! Herkes düğün fotoğraflarını bekliyordu

YÜZÜK OLAY OLDU

Ünlü şarkıcının tektaş yüzüğü ise olay olmuştu. Bir yandan evlilik tarihi konuşulurken diğer yandan ise Hadise'nin değerinin tam 40 bin dolar olduğu iddia edildiği yüzüğü konuşulmuştu.