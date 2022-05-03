Mehmet Dinçerler ile evlenen Hadise’den ilk paylaşım! Sosyal medyaya bomba gibi düştü! Herkes düğün fotoğraflarını bekliyordu
Mehmet Dinçerler ile evlenen Hadise'den ilk paylaşım! Ünlü şarkıcı Hadise, geçen günlerde sevgilisi Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda yalnızca ailelerin katıldığı sade bir törenle evlendi. Sessiz sedasız nikah masasına oturan ünlü şarkıcı, magazin gündemine bomba gibi düşerken ilk tebrik Hadise'nin bir dönem arasının bozuk olduğu Demet Akalın'dan geldi. Akalın "Bayan Dinçerler çok mutlu olun" ifadelerini kullanırken Hadise'nin düğün fotoğrafları merak konusu olmuştu. Ancak Hadise düğünden sonra herhangi bir hamlede bulunmamıştı. Bu akşam konser veren Hadise, nikah sonrası suskunluğunu bozdu ve ünlü şarkıcıdan ilk paylaşım geldi. İşte Hadise'nin sosyal medyaya bomba gibi düşen o paylaşımı...
Kaan Yıldırım ile yollarını ayıran Hadise yeni bir aşka yelken açmış ve gönlünü Mehmet Dinçerler'e kaptırmıştı. Bodrum'da bir araya gelen ikilinin samimi halleri çevredekiler tarafından görüntülenirken Hadise-Mehmet Dinçerler aşkı belgelenmişti.
Geçen Şubat ayında sevgilisi Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi alan ve 'Evet' yanıtını veren Hadise, müjdeli haberi sosyal medya hesabında "Hikayemiz şimdi başlıyor" mesajıyla duyurmuştu.
YÜZÜK OLAY OLDU
Ünlü şarkıcının tektaş yüzüğü ise olay olmuştu. Bir yandan evlilik tarihi konuşulurken diğer yandan ise Hadise'nin değerinin tam 40 bin dolar olduğu iddia edildiği yüzüğü konuşulmuştu.
Hadise'ye, sevgilisi Mehmet Dinçerler'in hediye ettiği 40 bin dolarlık yüzük, ünlü iş adamının alacaklıları tarafından davaya konu olmuştu. Dinçerler'in alacaklıları, açtıkları davada, "40 bin dolara yüzük alacağına borçlarını ödesin." demişti.