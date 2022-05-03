Gülşen sırt ve göğüs dekolteli mini elbisesiyle sahne aldı! Sosyal medyada yine yorum yağdı: “Bu kadın giyinmeyi unutuyor”
Gülşen sırt ve göğüs dekolteli mini elbisesiyle sahne aldı! Sahne kostümleriyle sık sık magazin gündeminde yer alan Gülşen, bayramın ilk günü Kıbrıs'ta sahne aldı. Ünlü şarkıcı, sahnesinden görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine ise gündem oldu. Kırmızı sırt ve göğüs dekolteli mini elbisesiyle sahne alan Gülşen'e yorum yağdı. İşte Gülşen'in sahne kostümü ve gelen yorumlar...
03.05.2022 00:49 - Son Güncelleme: 03.05.2022 00:55
Gülşen için bazı sosyal medya kullanıcıları, "Bu kadın giyinmeyi unutuyor", "Boşuna para veriyor madem hiç giyinmesin", "Yine giyinmemiş" yorumları yapıldı.