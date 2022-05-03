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Haberler Magazin Gülşen sırt ve göğüs dekolteli mini elbisesiyle sahne aldı! Sosyal medyada yine yorum yağdı: “Bu kadın giyinmeyi unutuyor”

Gülşen sırt ve göğüs dekolteli mini elbisesiyle sahne aldı! Sosyal medyada yine yorum yağdı: “Bu kadın giyinmeyi unutuyor”

Gülşen sırt ve göğüs dekolteli mini elbisesiyle sahne aldı! Sahne kostümleriyle sık sık magazin gündeminde yer alan Gülşen, bayramın ilk günü Kıbrıs'ta sahne aldı. Ünlü şarkıcı, sahnesinden görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine ise gündem oldu. Kırmızı sırt ve göğüs dekolteli mini elbisesiyle sahne alan Gülşen'e yorum yağdı. İşte Gülşen'in sahne kostümü ve gelen yorumlar...

03.05.2022 00:49 - Son Güncelleme: 03.05.2022 00:55
Gülşen sırt ve göğüs dekolteli mini elbisesiyle sahne aldı! Sosyal medyada yine yorum yağdı: “Bu kadın giyinmeyi unutuyor”

Kariyerinin yanı sıra sahne kostümleriyle de sık sık adından söz ettiren Gülşen, bayramın ilk günü Kıbrıs'ta sahne aldı.

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Gülşen sırt ve göğüs dekolteli mini elbisesiyle sahne aldı! Sosyal medyada yine yorum yağdı: “Bu kadın giyinmeyi unutuyor”

Ünlü şarkıcı, sahnesinden görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine ise gündem oldu.

Gülşen sırt ve göğüs dekolteli mini elbisesiyle sahne aldı! Sosyal medyada yine yorum yağdı: “Bu kadın giyinmeyi unutuyor”

Kırmızı sırt ve göğüs dekolteli mini elbisesiyle sahne alan Gülşen'e yorum yağdı.

Gülşen sırt ve göğüs dekolteli mini elbisesiyle sahne aldı! Sosyal medyada yine yorum yağdı: “Bu kadın giyinmeyi unutuyor”

Birçok magazin sayfası tarafından yayınlanan görüntüler yine çok sayıda sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti.

Gülşen sırt ve göğüs dekolteli mini elbisesiyle sahne aldı! Sosyal medyada yine yorum yağdı: “Bu kadın giyinmeyi unutuyor”

Gülşen için bazı sosyal medya kullanıcıları, "Bu kadın giyinmeyi unutuyor", "Boşuna para veriyor madem hiç giyinmesin", "Yine giyinmemiş" yorumları yapıldı.

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