MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna eski eşiyle yeniden bir arada! ‘Bizim için önemli’ deyip Tuğçe Demirbilek ile o pozları paylaştı
MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna eski eşiyle yeniden bir arada! 2012 yılında evlenen şef Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek, 2013'te oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına almıştı. Ancak geçtiğimiz yaz tatilinden sonra ikilinin mutluluklarına gölge düşmüştü. Çift, 9 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı. Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek, uzun bir aranın ardından ilk kez sosyal medya hesaplarında birlikte paylaşımda bulundu. Birbirinden renkli pozlar veren ikiliye adeta beğeni yağdı. İşte Danilo Zanna ile eski eşi Tuğçe Demirbilek'in o pozları...
03.05.2022 01:41 - Son Güncelleme: 03.05.2022 01:41
MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna, 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile nikah masasına oturmuş ve 2013'te Zeno Tibet'i kucağına alarak ilk babalık duygusunu tatmıştı.
Zanna, oğlunun annesi Tuğçe Demirbilek ile geçen sene 9 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı. Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek, uzun bir aranın ardından ilk kez sosyal medya hesaplarında birlikte paylaşımda bulundu