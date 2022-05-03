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Haberler Magazin MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna eski eşiyle yeniden bir arada! ‘Bizim için önemli’ deyip Tuğçe Demirbilek ile o pozları paylaştı

MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna eski eşiyle yeniden bir arada! ‘Bizim için önemli’ deyip Tuğçe Demirbilek ile o pozları paylaştı

MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna eski eşiyle yeniden bir arada! 2012 yılında evlenen şef Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek, 2013'te oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına almıştı. Ancak geçtiğimiz yaz tatilinden sonra ikilinin mutluluklarına gölge düşmüştü. Çift, 9 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı. Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek, uzun bir aranın ardından ilk kez sosyal medya hesaplarında birlikte paylaşımda bulundu. Birbirinden renkli pozlar veren ikiliye adeta beğeni yağdı. İşte Danilo Zanna ile eski eşi Tuğçe Demirbilek'in o pozları...

03.05.2022 01:41 - Son Güncelleme: 03.05.2022 01:41
MasterChef’in İtalyan şefi Danilo Zanna eski eşiyle yeniden bir arada! ‘Bizim için önemli’ deyip Tuğçe Demirbilek ile o pozları paylaştı

MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna, 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile nikah masasına oturmuş ve 2013'te Zeno Tibet'i kucağına alarak ilk babalık duygusunu tatmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
MasterChef’in İtalyan şefi Danilo Zanna eski eşiyle yeniden bir arada! ‘Bizim için önemli’ deyip Tuğçe Demirbilek ile o pozları paylaştı

Zanna, oğlunun annesi Tuğçe Demirbilek ile geçen sene 9 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı. Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek, uzun bir aranın ardından ilk kez sosyal medya hesaplarında birlikte paylaşımda bulundu

MasterChef’in İtalyan şefi Danilo Zanna eski eşiyle yeniden bir arada! ‘Bizim için önemli’ deyip Tuğçe Demirbilek ile o pozları paylaştı

Boşanmalarına rağmen arkadaşlarını sürdüren Zanna ile Demirbilek, oğulları Zeno'nun doğum gününde bir araya geldi.

MasterChef’in İtalyan şefi Danilo Zanna eski eşiyle yeniden bir arada! ‘Bizim için önemli’ deyip Tuğçe Demirbilek ile o pozları paylaştı

Hem Ramazan Bayramı'nı hem de oğullarının yeni yaşını kutlayan ikili, o anları da sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.

MasterChef’in İtalyan şefi Danilo Zanna eski eşiyle yeniden bir arada! ‘Bizim için önemli’ deyip Tuğçe Demirbilek ile o pozları paylaştı

Zanna, Instagram'dan yayınladığı kareye, "Bugün bizim için dünyanın en önemli günü... Bugün Zeno'nun doğum günü..." ifadelerini not düştü.

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