Mehmet Dinçerler fena aşka geldi Hadise'siyle sarmaş dolaş paylaştı 'hep yanımda ol' Hadise'nin doğum günü vesile oldu
Önce Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile olan yasak aşk iddiaları sonra uzun süredir aşk yaşadığı ve ilişkileri evliliğe gitmesi beklenen Kaan Yıldırım'la olan ayrılığı ardından iş insanı Mehmet Dinçerler'le yeni bir aşka yelken açması son olarak da yıllardır jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye'den ayrılması derken, Hadise son dönemin en çok konuşulan ismi oldu. Oyuncu Kaan Yıldırım ile evliliğinden eşiğinden dönen Hadise, kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler'de birlikte olmaya başlamıştı. Hadise'nin 36. yaşını kutlayan Dinçerler, birbirinden romantik fotoğrafları Instagram hesabında paylaştı.
22.10.2021 09:50
- Son Güncelleme: 22.10.2021 09:50
Sesi, güzelliği ve son dönemde yaşadığı aşklarla gündemden düşmeyen şarkıcı Hadise bugün 36 yaşına bastı.
Doğum günü kutlamalarına dün başlayan Hadise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mutluluğunu gözler önüne serdi.
Oyuncu Kaan Yıldırım ile biten ilişkisi sonrası aşkı iş insanı Mehmet Dinçerler'de bulan Hadise sevgilisi ile el ele fotoğrafları ile birlikteliğini ilan etmişti.
Mehmet Dinçerler, Hadise ile aşk pozlarını sosyal medya hesabından paylaşarak "Hep yanımda ol" dedi.