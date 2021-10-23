İrem Derici 'O intikam alınacak' dedi! İhanet iddiası: Birbirlerine sosyal medyada öyle bir şey yaptılar ki... Cem Belevi fena yakalandı!
Son dönemlerde sık sık bir araya gelerek vakit geçiren İrem Derici ve Cem Belevi'den ''birlikteyiz'' açıklaması beklenirken ikili sosyal medyadaki hamlesiyle herkesi şaşırttı. Aralarına üçüncü bir kişinin girdiği ve güzel şarkıcının ihanete uğradığı iddia edildi. Derici Belevi'yi önce takipten çıktı sonra Demet Akalın'ın 'İntikam' şarkısını seslendirdi. Derici'nin peş peşe yaptığı bu hamleleri ihanet iddiaları güçlendirdi.
İrem Derici ile Cem Belevi'nin arasına kara kedi girdi. Geçtiğimiz yaz Bodrum'da baş başa tatil yapan ikili sosyal medyada ani bir hamle yaparak herkesi şoke etti. Bir dönem kendisi gibi oyuncu Zehra Yılmaz ile evliliğin eşiğinden dönen Cem Belevi'nin İrem Derici'ye ihanet ettiği iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen ihanet iddiaları hayranlarını üzdü. Derici'nin İnstagram hesabından Demet Akalın'ın seslendirdiği 'İntikam' isimli şarkısına eşlik etmesi 'Cem Belevi'ye gönderme' olarak algılandı. İşte ikilinin sosyal medyadaki o şaşırtan hamlesi...
İrem Derici, Cem Belevi ile aralarındaki ilişkinin sadece arkadaşlıktan ibaret olduğunu söylemiş ''8 yıldır arkadaşız'' demişti. Sık sık aşk haberlerinin yapılmasından sıkıldığını belirten Derici, "Yakıştırmanız çok tatlı ama her seferinde aynı cevabı vermek yordu." diye isyan etmişti. Sürekli arkadaşlık vurgusu yapan çiftin arkadaşlıkları da sonra erdi. Ünlü çift İnstagram hesaplarından birbirlerini sildi.
''KURBANLIK KOYUN GİBİ...''
Ünlü şarkıcı İrem Derici hayatında biri olmadığını geçtiğimiz aylarda şu sözlerle ifade etmişti; "Hayatımda biri olursa sırtıma alıp, geleceğim kurbanlık koyun gibi..."
İkili, son olarak Cem Belevi'nin yeni şarkısının kutlama gecesinde bir araya gelmiş ve geceden görüntüler sosyal medyadan paylaşılmıştı.
Cem Belevi arkadaşlarıyla yaptığı partiden İrem Derici'nin dans ettiği anları "Harbiye provasında mısınız İrem hanım?" notuyla yayınlamıştı.