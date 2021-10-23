İrem Derici ’O intikam alınacak’ dedi! İhanet iddiası: Birbirlerine sosyal medyada öyle bir şey yaptılar ki... Cem Belevi fena yakalandı!

İrem Derici ile Cem Belevi'nin arasına kara kedi girdi. Geçtiğimiz yaz Bodrum'da baş başa tatil yapan ikili sosyal medyada ani bir hamle yaparak herkesi şoke etti. Bir dönem kendisi gibi oyuncu Zehra Yılmaz ile evliliğin eşiğinden dönen Cem Belevi'nin İrem Derici'ye ihanet ettiği iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen ihanet iddiaları hayranlarını üzdü. Derici'nin İnstagram hesabından Demet Akalın'ın seslendirdiği 'İntikam' isimli şarkısına eşlik etmesi 'Cem Belevi'ye gönderme' olarak algılandı. İşte ikilinin sosyal medyadaki o şaşırtan hamlesi...