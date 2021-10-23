İbrahim Tatlıses'in yeni sevgilisi kim meğer Gülçin Karakaya'dan ayrılmış! Aşk fotoğrafından başka biri çıktı
Geçtiğimiz günlerde oğlu İdo Tatlıses'i evlendiren İbrahim Tatlıses gündemden düşmüyor. İbrahim Tatlıses önceki gün sevgilisiyle el ele fotoğraf paylaşmıştı. Herkes bu fotoğraftaki kişinin 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya olduğunu düşünüyordu. Ancak ortaya bambaşka bir iddia ortaya atıldı. Tatlıses'in, Karakaya'dan sessiz sedasız ayrıldığı ve yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Ayrıca Karakaya da İbrahim Tatlıses'le olan fotoğraflarını Instagram'dan sildi. Peki İbrahim Tatlıses'in yeni sevgilisi kim?
Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından sevgilisiyle ev ele tutuştukları pozu paylaşan Tatlıses, ''Deniz kenarında bazı evler vardır ya lebi derya, bizimki de lebi orman'' notunu düşmüştü. Herkes, Tatlıses'in paylaştığı kişinin Gülçin Karakaya olduğunu zannetmişti. Ancak İbrahim Tatlıses'in yanındaki kişinin başka biri olduğu iddia edildi. Bu gelişmenin ardından sosyal medyada, ''İbrahim Tatlıses Gülçin Karakaya'dan ayrıldı mı? Tatlıses'in yeni sevgilisi kim?'' soruları gündem oldu.
İBRAHİM TATLISES İLE GÜLÇİN KARAKAYA NEDEN AYRILDI?
İbrahim Tatlıses ile kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ın ayrıldıkları iddia edildi. İkili arasındaki aşk çok konuşulmuştu. 7 çocuğu ve 9 torunu olan Tatlıses, sevgilisi Karakaya ile evlendiğini söylemiş, daha sonra da geri adım atarak, Karakaya'nın kendisine çok iyi baktığını ve aralarında çok güçlü bir bağ olduğunu anlatmıştı.
Sevgilisi Gülçin Karakaya ile el ele pozunu yayınladığı düşünülen Tatlıses, "Deniz kenarında bazı evler vardır; ya lebiderya, bizimki de lebi orman" mesajını yazdı. Ancak işin aslı bambaşka çıktı.
'YENİ AŞK' İDDİASI!
SnobMagazin'in haberine göre; İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya'dan sessiz sedasız ayrıldı. Tatlıses, kısa süre içerisinde ismini sır gibi sakladığı biriyle yeni bir aşka yelken açtı.