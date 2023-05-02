Mehmet Dinçerler evi için paraya kıymış! Deniz manzaralı + havuzlu villasını gören büyülendi! İşte Hadise'siz yaşadığı o saray yavrusu...
Hadise ile boşandıktan sonra yeni eve taşınan Mehmet Dinçerler villasını da sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftin olaylı ayrılığı halen hafızalardayken özellikle Mehmet Dinçerler'in birlikte kaldıkları evden robot süpürge ve gümüş tepsiyi de alıp gittiği iddiaları magazine bomba gibi düşmüştü. Hadise Riva'dan İstinye'ye taşınırken yalısının değerinin 40 milyon TL olduğu konuşuluyor. Mehmet Dinçerler ise sıfırdan inşa edilen villaya taşındı. Villası hem deniz görürken hem de havuzlu. İşte Dinçerler'in yalnız yaşadığı o evi...
Ünlü şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler 2022 yılında dünya evine girip aynı yıl boşanmıştı. Sadece 5 ay süren evlilikleir olaylı bir şekilde sona ererken ikilinin yaşadıkları yeni evler merak konusu oldu.
37 yaşındaki şarkıcı Hadise Açıkgöz ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle evlenmişti.
Çok konuşulan ilişkileri kısa bir sürede sona eren ikiliden Hadise, boşanma davasını açan taraf olmuştu. Ünlü şarkıcının, boşanma için Dinçerler'den maddi ve manevi hiçbir talepte bulunmadığı öğrenilirken, Dinçerler'in ise Hadise'ye evlilik teklifinde taktığı üç milyon TL'lik yüzükle birlikte düğünde takılan tüm takıları istediği öne sürülmüştü.
ARADIĞI DAİREYİ YENİKÖY'DE BULDU
Tüm bunların ardından güzel şarkıcının, boşandığı Mehmet Dinçerler'le yaşadığı Riva'daki evinden taşındığı öğrenildi.