Mehmet Dinçerler evi için paraya kıymış! Deniz manzaralı + havuzlu villasını gören büyülendi! İşte Hadise’siz yaşadığı o saray yavrusu...

Çok konuşulan ilişkileri kısa bir sürede sona eren ikiliden Hadise, boşanma davasını açan taraf olmuştu. Ünlü şarkıcının, boşanma için Dinçerler'den maddi ve manevi hiçbir talepte bulunmadığı öğrenilirken, Dinçerler'in ise Hadise'ye evlilik teklifinde taktığı üç milyon TL'lik yüzükle birlikte düğünde takılan tüm takıları istediği öne sürülmüştü.