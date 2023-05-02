Melis Sezen'den hem aşk hem iş itirafı! “2 sene boyunca her gün onunla birlikteydim” Yeni aşkıyla ilk kez TAKVİM görüntülemişti…
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Melis Sezen, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu, geçen günlerde ise özel hayatıyla gündem olmuştu. Sezen, sır gibi sakladığı sevgilisiyle ilk kez TAKVİM tarafından görüntülenmişti. Sevgilisiyle gecelerde görüntülenen Sezen, bu kez açıklamalarıyla gündeme geldi. İtirafları peş peşe sıralayan Sezen, "2 sene boyunca her gün onunla birlikteydim" sözleriyle dikkat çekti. İşte Melis Sezen'in çok konuşulan o açıklaması...
02.05.2023 11:29 - Son Güncelleme: 02.05.2023 11:29
Sadakatsiz, Leke, Siyah İnci gibi dizilerde rol alan Melis Sezen, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Melis Sezen, Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle kopmasının zaman aldığını belirterek şunları söyledi: "İki sene boyunca her gün onunla birlikteydim bir noktadan sonra mimiklerimiz birbirine karışmış, tepkilerimiz birbirine benzemeye başlamıştı.