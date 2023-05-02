4 yıl evli kalmışlar! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Ekabir'i Erkan Can’ın eski eşi bakın kim! Meğer Sihirli Annem’in yıldızıyla...
Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Ekabir karakterini canlandıran oyuncu Erkan Can'ın hayatı merak konusu oldu. Azita Can ile mutlu bir evlilik sürdüren 64 yaşındaki oyuncunun özellikle ilk eşi merak edildi. Oyuncu hakkında en çok "Erkan Can'ın eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Usta oyuncunun, Sihirli Annem'in yıldızıyla 4 yıl evli kaldığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Erkan Can'ın ilk eşi kimmiş...
02.05.2023 13:07 - Son Güncelleme: 02.05.2023 13:07
ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Ekabir karakterini canlandıran oyuncu Erkan Can, başarılı performansıyla büyük beğeni topladı.
ERKAN CAN KİMDİR?
1 Kasım 1958'de Bursa'da dünyaya gelen Erkan Can, 1975 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu, Feraizcizade Mehmet Şakir kursları ve Ahmed Vefik Paşa sahnesine giderek tiyatro hayatına başladı.