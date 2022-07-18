Survivor şampiyonu Nisa'ya akıllara zarar sözler 'sevgili koynundan kalkanı...' Acun Ilıcalı'yı da hedef alan Demet Akalın...
Survivor 2022 All-Star daha başlamadan en çok konuşulan isimdi Nisa Bölükbaşı. Survivor 2020'nin epey ses getiren isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı kendisine gösterilen sevginin hakkını verdi ve 2022 sezonunun şampiyonu oldu. Şampiyon olduğu günden bu yana gerek Survivor yarışmacıları, gerekse sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirilen Nisa Bölükbaşı hakkında bu kez Demet Akalın konuştu. Demet Akalın'ın sözleri akıllara zarar.
Survivor All Star 2022'de şampiyon olabilmek için aylardır mücadele eden Nisa Bölükbaşı, 12 yıl aradan sonra Survivor'ın çıkardığı ilk kadın şampiyon oldu. İlk kadın Survivor şampiyonu ise Merve Oflaz'dı.
Yarışmadaki performansı ile sıklıkla sosyal medyada konuşulan Nisa, özel hayatıyla da çok sık gündeme geldi. Survivor'da ilk yarıştığında Sercan Yıldırım ile anılan Nisa, daha sonra Barış Murat Yağcı ile ilişkisi başlamış ve evlilik teklifi bile almıştı. Ancak kısa bir süre sonra ayrılık kararı aldı.
DEMET'İN SURVIVOR SİNİRİ BİTMİYOR
Nisa'nın şampiyonluğu sonrası Acun Ilıcalı'yı "Yahu adam kafaya koymuş, kılıfı uydurmuş. Olan kafa bacak dikiş içinde emekler çöp bir yarışma… Yazık, günah" sözleriyle hedef alan Demet Akalın, bu kez direkt Nisa'yı hedef aldı.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve Survivor yorumlarıyla son dönemde dikkat çeken Demet Akalın son olarak Nagihan Karadere'yi yazlığında ağırlamıştı. Survivor Nagihan için "gönüllerin şampiyonu" diyen Akalın yarışmacıya altınlar almıştı. Demet Akalın her fırsatta da Nisa Bölükbaşı'nı eleştiriyor.
Son olarak bir takipçisine verdiği yanıtla dikkat çeken Akalın'ın bu sözlerinin Survivor Nisa'ya olduğu düşünüldü. Nisa fanı olan bir takipçi Akalın'a "Senin konserine kim gelsin ki? Siz anca genç bir kızı çekememezlik yapın" yazdı.
Demet Akalın ise bu yorumun altında kalmadı ve "Yok ben çalışkan insanı bile kıskanmam sevgili koynundan kalkanı hiç..." yanıtını verdi.