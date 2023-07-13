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Haberler Magazin Mehmet Aslantuğ'un müstakbel gelini paylaşıyor Arzum Onan yorumluyor! 3 yıldır ailedeymiş! Can Aslantuğ'un biricik sevgilisi...

Mehmet Aslantuğ'un müstakbel gelini paylaşıyor Arzum Onan yorumluyor! 3 yıldır ailedeymiş! Can Aslantuğ'un biricik sevgilisi...

27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz Mayıs ayında sonlandıran Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ şimdilerde sessiz bir hatay sürüyor. Halen sosyal medya hesaplarından birlikte çekildikleri fotoğrafları kaldırmayan ikili hakkındaki gelişmeler yakından takip edilirken oğulları Can Aslantuğ'un sosyal medya paylaşımları da oldukça ilgi görüyor. 22 yaşındaki Can Aslantuğ'un meğer 3 yıldır sevgilisi varmış! Sosyal medyadan 2021 yılında paylaşım yapan genç çift görenleri şaşkına uğattı. Arzum Onan müstakbel gelininin neredeyse her paylaşımına yorum yapıyor. Aralarının iyi olduğu görülen ikili için ''Çoktan benimsemişler'' , ''3 yıldır ailedeymiş zaten'' şeklinde yorumlar yapıldı.

13.07.2023 13:17 - Son Güncelleme: 13.07.2023 13:17
Mehmet Aslantuğ’un müstakbel gelini paylaşıyor Arzum Onan yorumluyor! 3 yıldır ailedeymiş! Can Aslantuğ’un biricik sevgilisi...

22 yaşındaki Can Aslantuğ'un biricik sevgilisi Lâl Gümüşçüoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarına Arzum Onan'ın yaptığı yorumlar çok konuşuldu.

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Mehmet Aslantuğ’un müstakbel gelini paylaşıyor Arzum Onan yorumluyor! 3 yıldır ailedeymiş! Can Aslantuğ’un biricik sevgilisi...

Ünlü oyuncu Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti 27 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı.

Mehmet Aslantuğ’un müstakbel gelini paylaşıyor Arzum Onan yorumluyor! 3 yıldır ailedeymiş! Can Aslantuğ’un biricik sevgilisi...

1996'da nikah masasına oturan Arzum Onan Mehmet Aslantuğ çiftinin Can Aslantuğ adında bir çocukları bulunuyor.

Mehmet Aslantuğ’un müstakbel gelini paylaşıyor Arzum Onan yorumluyor! 3 yıldır ailedeymiş! Can Aslantuğ’un biricik sevgilisi...

Geçtiğimiz mayıs ayında evliliklerini 10 dakikada sonlandıran çift, adliye çıkışı el ele görüntülenince herkesi şaşırttı.

Mehmet Aslantuğ’un müstakbel gelini paylaşıyor Arzum Onan yorumluyor! 3 yıldır ailedeymiş! Can Aslantuğ’un biricik sevgilisi...

ARKADAŞLARIYLA MORAL TATİLİNE ÇIKTI

27 yıllık evliliğini bitiren Arzum Onan, arkadaşlarıyla moral tatiline çıktı.

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