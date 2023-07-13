Mehmet Aslantuğ'un müstakbel gelini paylaşıyor Arzum Onan yorumluyor! 3 yıldır ailedeymiş! Can Aslantuğ'un biricik sevgilisi...
27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz Mayıs ayında sonlandıran Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ şimdilerde sessiz bir hatay sürüyor. Halen sosyal medya hesaplarından birlikte çekildikleri fotoğrafları kaldırmayan ikili hakkındaki gelişmeler yakından takip edilirken oğulları Can Aslantuğ'un sosyal medya paylaşımları da oldukça ilgi görüyor. 22 yaşındaki Can Aslantuğ'un meğer 3 yıldır sevgilisi varmış! Sosyal medyadan 2021 yılında paylaşım yapan genç çift görenleri şaşkına uğattı. Arzum Onan müstakbel gelininin neredeyse her paylaşımına yorum yapıyor. Aralarının iyi olduğu görülen ikili için ''Çoktan benimsemişler'' , ''3 yıldır ailedeymiş zaten'' şeklinde yorumlar yapıldı.
13.07.2023 13:17 - Son Güncelleme: 13.07.2023 13:17
22 yaşındaki Can Aslantuğ'un biricik sevgilisi Lâl Gümüşçüoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarına Arzum Onan'ın yaptığı yorumlar çok konuşuldu.
1996'da nikah masasına oturan Arzum Onan Mehmet Aslantuğ çiftinin Can Aslantuğ adında bir çocukları bulunuyor.
ARKADAŞLARIYLA MORAL TATİLİNE ÇIKTI
27 yıllık evliliğini bitiren Arzum Onan, arkadaşlarıyla moral tatiline çıktı.