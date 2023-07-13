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Haberler Magazin Nilperi Şahinkaya meslektaşı Hafsanur Sancaktutan’ı fena ti’ye aldı! Ortalık karıştı! Sosyal medya ikiye bölündü' "Ben sinir oldum..."

Nilperi Şahinkaya meslektaşı Hafsanur Sancaktutan’ı fena ti’ye aldı! Ortalık karıştı! Sosyal medya ikiye bölündü' "Ben sinir oldum..."

Sevgilisi Emre Yusufi ile tatil sezonunu Çeşme'de açan Nilperi Şahinkaya, havuz kenarında verdiği pozları Instagram sayfasında yayınladı. Söz konusu paylaşımda verdiği pozlarla dikkat çeken Şahinkaya, meslektaşı Hafsanur Sancaktutan'ın ti'ye aldı. O görüntüler Instagram'a damga vururken sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. İşte Nilperi Şahinkaya'nın o paylaşımı...

takvim.com.tr
13.07.2023 13:30 - Son Güncelleme: 13.07.2023 13:30
Nilperi Şahinkaya meslektaşı Hafsanur Sancaktutan’ı fena ti’ye aldı! Ortalık karıştı! Sosyal medya ikiye bölündü’ Ben sinir oldum...

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, sevgilisi Emre Yusufi ile tatil sezonunu Çeşme'de açtı. Tatiline devam eden güzel oyuncu, Göcek'te gerçekleşen bir davet katıldı.

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Nilperi Şahinkaya meslektaşı Hafsanur Sancaktutan’ı fena ti’ye aldı! Ortalık karıştı! Sosyal medya ikiye bölündü’ Ben sinir oldum...

Davete pembe renkli bikinisiyle katılan Şahinkaya, altına giydiği transparan pantolonuyla dikkat çekti.

Nilperi Şahinkaya meslektaşı Hafsanur Sancaktutan’ı fena ti’ye aldı! Ortalık karıştı! Sosyal medya ikiye bölündü’ Ben sinir oldum...

Gazetecilere poz veren ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Nilperi Şahinkaya meslektaşı Hafsanur Sancaktutan’ı fena ti’ye aldı! Ortalık karıştı! Sosyal medya ikiye bölündü’ Ben sinir oldum...

Tatilden yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Şahinkaya, son yayınladığı görüntülerle bir kez daha gündem oldu.

Nilperi Şahinkaya meslektaşı Hafsanur Sancaktutan’ı fena ti’ye aldı! Ortalık karıştı! Sosyal medya ikiye bölündü’ Ben sinir oldum...

Sosyal medyayı aktif kullanan Nilperi Şahinkaya, havuz kenarında verdiği pozları Instagram sayfasında yayınladı.

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