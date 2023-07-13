Nilperi Şahinkaya meslektaşı Hafsanur Sancaktutan’ı fena ti’ye aldı! Ortalık karıştı! Sosyal medya ikiye bölündü' "Ben sinir oldum..."
Sevgilisi Emre Yusufi ile tatil sezonunu Çeşme'de açan Nilperi Şahinkaya, havuz kenarında verdiği pozları Instagram sayfasında yayınladı. Söz konusu paylaşımda verdiği pozlarla dikkat çeken Şahinkaya, meslektaşı Hafsanur Sancaktutan'ın ti'ye aldı. O görüntüler Instagram'a damga vururken sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. İşte Nilperi Şahinkaya'nın o paylaşımı...
13.07.2023 13:30 - Son Güncelleme: 13.07.2023 13:30
Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, sevgilisi Emre Yusufi ile tatil sezonunu Çeşme'de açtı. Tatiline devam eden güzel oyuncu, Göcek'te gerçekleşen bir davet katıldı.
Sosyal medyayı aktif kullanan Nilperi Şahinkaya, havuz kenarında verdiği pozları Instagram sayfasında yayınladı.