2 oğluyla klip çeken Emre Altuğ’a ilk yorum Gözde Kansu’dan! 7 yıllık eski eş Çağla Şıkel’den karşı hamle geldi! Kuzey’i gören inanamadı

Oğullarıyla çektiği klibi sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmeyen ünlü şarkıcı, paylaşımının altına şu notu ekledi: "Bugün Uzay'a yeni klibim beş günde 1 milyon izlendi dedim, bir tane de biz çekelim o daha çok izlenir baba dedi.Ve onların bana hazırladığı sürpriz gösterinin sonuna dahil oldum"