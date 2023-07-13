2 oğluyla klip çeken Emre Altuğ’a ilk yorum Gözde Kansu’dan! 7 yıllık eski eş Çağla Şıkel’den karşı hamle geldi! Kuzey’i gören inanamadı
"Yanabilir Her Şey" isimli tekli çalışmasına klip çeken Emre Altuğ, sosyal medya hesabında yayınladığı son görüntülerle gündem oldu. Ünlü şarkıcı, Çağla Şıkel ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğulları Kuzey ile Uzay'la kamera karşısına geçti ve sosyal medyayı salladı. Oğullarıyla şarkısına alternatif klip çeken Altuğ'a ilk yorum rol arkadaşı Gözde Kansu'dan geldi. Öte yandan Emre Altuğ'un eski eşi Çağla Şıkel de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. İşte o paylaşımları...
13.07.2023 12:30 - Son Güncelleme: 13.07.2023 12:38
Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, 2008 yılında nikah masasına oturdu ve 2009'da oğulları Kuzey'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Dönemin popüler çiftleri arasında yer alan ikili, 2012 yılında ise küçük oğulları Uzay'a kavuştu.
Emre Altuğ, yeni çıkardığı "Yanabilir Her Şey" isimli tekli çalışmasına oğluyla birlikte alternatif klip çekti.
Oğullarıyla çektiği klibi sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmeyen ünlü şarkıcı, paylaşımının altına şu notu ekledi: "Bugün Uzay'a yeni klibim beş günde 1 milyon izlendi dedim, bir tane de biz çekelim o daha çok izlenir baba dedi.Ve onların bana hazırladığı sürpriz gösterinin sonuna dahil oldum"