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Haberler Magazin Canan Karatay'ın tavsiyesine uydu 31 kiloyu bir çırpıda verdi! 1 haftada 7 kilo verdiren Demet Akalın diyeti ortaya çıktı! Günde 3 kez...

Canan Karatay'ın tavsiyesine uydu 31 kiloyu bir çırpıda verdi! 1 haftada 7 kilo verdiren Demet Akalın diyeti ortaya çıktı! Günde 3 kez...

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, son dönemde sosyal medyadaki açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Ancak bu sefer gündemdeki konusu verdiği kilolar oldu. Akalın, sadece 1 haftada tam 7 kilo vererek dikkatleri üzerine çekti. Üstelik, bu hızlı kilo verme sürecinde Canan Karatay'ın önerdiği bir besini tüketerek 36 bedene ulaştığı iddia ediliyor. Doğum kiloları dahil olmak üzere toplamda 31 kilo veren ünlü şarkıcının uyguladığı diyet ise merak konusu oldu. İşte Demet Akalın'ın uyguladığı mucize diyet...

takvim.com.tr
07.07.2023 09:01 - Son Güncelleme: 07.07.2023 09:02
Canan Karatay’ın tavsiyesine uydu 31 kiloyu bir çırpıda verdi! 1 haftada 7 kilo verdiren Demet Akalın diyeti ortaya çıktı! Günde 3 kez...

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, son dönemde sosyal medyadaki açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Ancak bu sefer gündemdeki konusu verdiği kilolar oldu. Doğum kiloları dahil olmak üzere toplamda 31 kilo veren ünlü şarkıcının uyguladığı diyet ise merak konusu oldu. İşte Demet Akalın'ın uyguladığı mucize diyet...

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Canan Karatay’ın tavsiyesine uydu 31 kiloyu bir çırpıda verdi! 1 haftada 7 kilo verdiren Demet Akalın diyeti ortaya çıktı! Günde 3 kez...

Akalın'ın migren tedavisi gördüğü ve 1.5 ay boyunca kortizon tedavisi aldığı da ortaya çıktı. Kilolarıyla ilgili endişelerinin, sağlık sorunlarından kaynaklandığını söyleyen şarkıcı, ağrılarından kurtulmak için kilo almayı göze aldığını belirtti. Migren tedavisi sırasında oksijen tedavisine başlayan Akalın, daha yeni bir diyet programına başladığını da ifade etti.

Canan Karatay’ın tavsiyesine uydu 31 kiloyu bir çırpıda verdi! 1 haftada 7 kilo verdiren Demet Akalın diyeti ortaya çıktı! Günde 3 kez...

31 KİLO VERDİ

Demet Akalın'ın doğum sonrası aldığı 31 kiloyu hızla vermek için uyguladığı iddia edilen şok diyet ise oldukça konuşuldu. Bu diyeti sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, kilo verme sürecini takipçileriyle paylaşıyor.

Canan Karatay’ın tavsiyesine uydu 31 kiloyu bir çırpıda verdi! 1 haftada 7 kilo verdiren Demet Akalın diyeti ortaya çıktı! Günde 3 kez...

İŞTE DEMET AKALIN'IN AÇIKLAMALARI;

"Migren ağrım ve vertigo hepsi üst üste geldi. 1.5 aydır kortizon tedavisi görüyordum. Herkes kiloma takmış. 100 kilo olayım yeter ki şu ağrılarımdan kurtulayım. Oksijen tedavisine başladım. Daha yeni diyete girdim"

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Canan Karatay’ın tavsiyesine uydu 31 kiloyu bir çırpıda verdi! 1 haftada 7 kilo verdiren Demet Akalın diyeti ortaya çıktı! Günde 3 kez...

DEMET AKALIN'IN 7 GÜNDE 7 KİLO VERDİREN YUMURTA DİYETİ


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