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Haberler Magazin "Bunu kendime kedi yaparım dedi zaten aldatıyor da" Hande Erçel ile Hakan Sabancı hakkında akıllara zarar iddialar meğer....

"Bunu kendime kedi yaparım dedi zaten aldatıyor da" Hande Erçel ile Hakan Sabancı hakkında akıllara zarar iddialar meğer....

İlk olarak TAKVİM'in belgelediği Hakan Sabancı - Hande Erçel aşkı doludizgin devam ediyor. Şimdilerde tatilin tadını çıkaran çift önceki gün plajda sarmaş dolaş yakalanmıştı... Son olarak Hande Erçel bitmek bilmeyen tatil fotoğraflarına yenilerini eklerken araya sevgilisi Hakan Sabancı ile olan el ele fotoğrafını sıkıştırmıştı. Ancak bugün ünlü çift hakkında bazı çarpıcı iddialar ortaya atıldı. İşte detaylar...

07.07.2023 10:06 - Son Güncelleme: 07.07.2023 10:09
Bu kızı kendime kedi yaparım dedi zaten aldatıyor da Hande Erçel ile Hakan Sabancı hakkında akıllara zarar iddialar meğer....

Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı doludizgin devam ederken bir yandan da iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu kızı kendime kedi yaparım dedi zaten aldatıyor da Hande Erçel ile Hakan Sabancı hakkında akıllara zarar iddialar meğer....

Oyunculuğundan daha çok aşk hayatıyla adından söz ettiren Hande Erçel, sırılsıklam aşık olduğu Hakan Sabancı ile şu sıralar gündemden düşmüyor.

Bu kızı kendime kedi yaparım dedi zaten aldatıyor da Hande Erçel ile Hakan Sabancı hakkında akıllara zarar iddialar meğer....

Kısa süre önce ikili birbirlerini Instagram'dan da takip etmişti.

Bu kızı kendime kedi yaparım dedi zaten aldatıyor da Hande Erçel ile Hakan Sabancı hakkında akıllara zarar iddialar meğer....

Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı doludizgin devam ediyor. Ancak Beyazmagazin'de yer alan bir iddia ortalığı karıştıracak cinsten.

Bu kızı kendime kedi yaparım dedi zaten aldatıyor da Hande Erçel ile Hakan Sabancı hakkında akıllara zarar iddialar meğer....

Son olarak ortaya atılan bomba aldatma iddiası magazinm gündemine bomba gibi düştü. Belgin isimli sosyal medya kullanıcısının açıklamaları şoke etti.

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