Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın oğlu Can Aslantuğ tehlikeli hareketi için bakın ne dedi!

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğulları Can Aslantuğ, geçtiğimiz gün seyir halindeki aracın camından ayaklarını uzatarak poz vermiş ve büyük tepki almıştı. Sevilen oyuncu Mehmet Aslantuğ, oğlunun bu hareketine izin verdiği için sosyal medyada çok sayıda eleştiriye maruz kalmıştı. Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un oğulları Can Aslantuğ'dan ilk açıklama geldi!

07.08.2019 16:12 - Son Güncelleme: 07.08.2019 16:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





