Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın oğlu Can Aslantuğ tehlikeli hareketi için bakın ne dedi!
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğulları Can Aslantuğ, geçtiğimiz gün seyir halindeki aracın camından ayaklarını uzatarak poz vermiş ve büyük tepki almıştı. Sevilen oyuncu Mehmet Aslantuğ, oğlunun bu hareketine izin verdiği için sosyal medyada çok sayıda eleştiriye maruz kalmıştı. Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un oğulları Can Aslantuğ'dan ilk açıklama geldi!
07.08.2019 16:12
- Son Güncelleme: 07.08.2019 16:14
Arzum Onan ve oyuncu Mehmet Aslantuğ'un oğulları Can Aslantuğ, seyir halindeki araçta ayaklarını camdan uzatıp bu pozu vermişti. Bu fotoğraf sonrası tepki gören Can Aslantuğ, özür mesajı yayınladı.
Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın oğulları Can Aslantuğ, seyir halindeki araçta bacaklarını dışarı uzatınca eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
Mehmet Aslantuğ'un kullandığı araçtan ayaklarını dışarı doğru uzatan Can Aslantuğ'a 'Sizi ailece seviyoruz ama bu davranış olmamış. Babanız nasıl izin verdi" eleştirileri yapılmıştı.
"ÇOK DÜŞÜK HIZDA YAPMIŞTIK"
Tepki çeken fotoğraf sonrası Can Aslantuğ sevenlerinden özür dileyip şu mesajı yayınladı; Şaka amaçlı boş arazi yolunda çok düşük hızda yapmıştık. Yoksa bu tür bir davranışla yolculuk yapmayacak kadar terbiye sahibiyiz. Yanlış anlaşıldıysa özür dilerim.