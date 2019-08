Jennifer Lopez ile kızı Emme Anthony'den sürpriz düet!

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez,"It's My Party" turnesi kapsamında Antalya'da sahneye çıktı. Lopez hayranları otel önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Jennifer Lopez, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki Regnum Carya Otel'de 'It's My Party' turnesi kapsamındaki konseri için saat 21.50'de sahneye çıktı. Lopez sahnede hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı.