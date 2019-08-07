Jennifer Lopez ile kızı Emme Anthony'den sürpriz düet!
Jennifer Lopez, Antalya konserinde kızı Emme Anthony ile düet yaptı. Uzun zamandır Türkiye'ye gelmediğini belirten Lopez, Regnum Live in Concert' etkinliği kapsamında izleyiciye keyifli anlar yaşattı. 50'nci yaş gününü Antalya konserinde kutlayan ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez'i izlemeye gelenler arasında Pelin Akil, Meryem Uzerli, Enis Arıkan gibi ünlü isimler de vardı. Muhteşem dansları ve birbirinden göz alıcı sahne kostümleriyle sahnede devleşen ve konseri izlemeye gelen herkesi büyüleyen Lopez, kızı Emme Anthony'le sürpriz bir şarkısına düet yaparak hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı. İşte Jennifer Lopez ile kızı Emme Anthony'nin düeti...
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez,"It's My Party" turnesi kapsamında Antalya'da sahneye çıktı. Lopez hayranları otel önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Jennifer Lopez, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki Regnum Carya Otel'de 'It's My Party' turnesi kapsamındaki konseri için saat 21.50'de sahneye çıktı. Lopez sahnede hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı.
JENNIFER'IN KIZIYLA DÜETİ ÇOK KONUŞULDU!
Muhteşem dansları ve birbirinden göz alıcı sahne kostümleriyle sahnede devleşen ve konseri izlemeye gelen herkesi büyüleyen Lopez, kızı Emme Anthony'le sürpriz bir şarkısına düet yaparak hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı. Anne kızın birlikte düeti uzun süre alkışlandı.