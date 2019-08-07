Jennifer Lopez ile kızı Emme Anthony'den sürpriz düet!

Jennifer Lopez, Antalya konserinde kızı Emme Anthony ile düet yaptı. Uzun zamandır Türkiye'ye gelmediğini belirten Lopez, Regnum Live in Concert' etkinliği kapsamında izleyiciye keyifli anlar yaşattı. 50'nci yaş gününü Antalya konserinde kutlayan ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez'i izlemeye gelenler arasında Pelin Akil, Meryem Uzerli, Enis Arıkan gibi ünlü isimler de vardı. Muhteşem dansları ve birbirinden göz alıcı sahne kostümleriyle sahnede devleşen ve konseri izlemeye gelen herkesi büyüleyen Lopez, kızı Emme Anthony'le sürpriz bir şarkısına düet yaparak hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı. İşte Jennifer Lopez ile kızı Emme Anthony'nin düeti...

07.08.2019 14:03 - Son Güncelleme: 07.08.2019 14:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





