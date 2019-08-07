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Jennifer Lopez ile kızı Emme Anthony'den sürpriz düet!

Jennifer Lopez, Antalya konserinde kızı Emme Anthony ile düet yaptı. Uzun zamandır Türkiye'ye gelmediğini belirten Lopez, Regnum Live in Concert' etkinliği kapsamında izleyiciye keyifli anlar yaşattı. 50'nci yaş gününü Antalya konserinde kutlayan ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez'i izlemeye gelenler arasında Pelin Akil, Meryem Uzerli, Enis Arıkan gibi ünlü isimler de vardı. Muhteşem dansları ve birbirinden göz alıcı sahne kostümleriyle sahnede devleşen ve konseri izlemeye gelen herkesi büyüleyen Lopez, kızı Emme Anthony'le sürpriz bir şarkısına düet yaparak hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı. İşte Jennifer Lopez ile kızı Emme Anthony'nin düeti...

07.08.2019 14:03 - Son Güncelleme: 07.08.2019 14:03
Jennifer Lopez ile kızı Emme Anthony'den sürpriz düet!

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez,"It's My Party" turnesi kapsamında Antalya'da sahneye çıktı. Lopez hayranları otel önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Jennifer Lopez, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki Regnum Carya Otel'de 'It's My Party' turnesi kapsamındaki konseri için saat 21.50'de sahneye çıktı. Lopez sahnede hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı.

Jennifer Lopez ile kızı Emme Anthony'den sürpriz düet!

JENNIFER'IN KIZIYLA DÜETİ ÇOK KONUŞULDU!

Muhteşem dansları ve birbirinden göz alıcı sahne kostümleriyle sahnede devleşen ve konseri izlemeye gelen herkesi büyüleyen Lopez, kızı Emme Anthony'le sürpriz bir şarkısına düet yaparak hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı. Anne kızın birlikte düeti uzun süre alkışlandı.

Jennifer Lopez ile kızı Emme Anthony'den sürpriz düet!

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, vereceği konser için Rusya'nın başkenti Moskova'daki konserin ardından sabaha karşı Antalya Havalimanı'na indi. 90 kişilik özel ekibiyle birlikte 2 uçakla gelen Lopez, polis eskortu ve özel korumalar eşliğinde otele giriş yaptı.

Jennifer Lopez ile kızı Emme Anthony'den sürpriz düet!

Konserin biletleri dün tükenirken, Jennifer Lopez'i ayakta dinlemek isteyenler 7 bin TL, locadan izlemek isteyenler ise 50 bin Euro ödedi.

Jennifer Lopez ile kızı Emme Anthony'den sürpriz düet!

KONSERİN VERİLECEĞİ OTEL DOLDU TAŞTI

Konsere dakikalar kala otel önünde uzun araç kuyruklarıyla doldu. Otelin girişine kurulan bilet standından davetliler biletlerini temin etti, davetlilere üzerinde Jennifer Lopez yazılı bileklik hediye edildi.

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