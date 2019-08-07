Kaya Çilingiroğlu ile sevgilisi Seda Sevin'in ayrılık nedeni şok etti! Magazin gündemine bomba gibi düştü...

Hülya Avşar'ın kızı Zehra'nın babası Kaya Çilingiroğlu, uzun bir süredir kendisinden 17 yaş küçük Seda Sevin ile aşk yaşıyordu. Ancak ünlü çift, geçen ay ayrılık kararı alarak herkesi şaşırtmıştı. Ayrılığa Çilingiroğlu'nun eski eşi Hülya Avşar'ın sebep olduğu iddia edilmiş, konuyla ilgili olarak Seda Sevin "Güzel keyifli bir ilişkiydi, zamanla heyecanı bitti. Zaman aşımı oldu güzel bir şekilde dostça ayrıldık. Ayrılığımızın Hülya Avşar'la ilgisi yok" açıklamasını yapmıştı. Ayrılığın gerçek sebebi ortaya çıktı. Kaya Çilingiroğlu ile Seda Sevin neden ayrıldı? İşte şok eden neden...

07.08.2019 17:07 - Son Güncelleme: 07.08.2019 17:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





