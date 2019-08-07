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Kaya Çilingiroğlu ile sevgilisi Seda Sevin'in ayrılık nedeni şok etti! Magazin gündemine bomba gibi düştü...

Hülya Avşar'ın kızı Zehra'nın babası Kaya Çilingiroğlu, uzun bir süredir kendisinden 17 yaş küçük Seda Sevin ile aşk yaşıyordu. Ancak ünlü çift, geçen ay ayrılık kararı alarak herkesi şaşırtmıştı. Ayrılığa Çilingiroğlu'nun eski eşi Hülya Avşar'ın sebep olduğu iddia edilmiş, konuyla ilgili olarak Seda Sevin "Güzel keyifli bir ilişkiydi, zamanla heyecanı bitti. Zaman aşımı oldu güzel bir şekilde dostça ayrıldık. Ayrılığımızın Hülya Avşar'la ilgisi yok" açıklamasını yapmıştı. Ayrılığın gerçek sebebi ortaya çıktı. Kaya Çilingiroğlu ile Seda Sevin neden ayrıldı? İşte şok eden neden...

07.08.2019 17:07 - Son Güncelleme: 07.08.2019 17:07
Kaya Çilingiroğlu ile sevgilisi Seda Sevin'in ayrılık nedeni şok etti! Magazin gündemine bomba gibi düştü...

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile sevgilisi Seda Sevin, geçtiğimiz ay aldığı ayrılık kararıyla herkesi şaşırtmıştı. Ayrılığın nedeninin Hülya Avşar olduğu iddia edilmiş ancak iki tarafta bu iddiayı yalalamıştı. Peki Kaya Çilingiroğlu ile sevgilisi Seda Sevin'in ayrılık nedeni neydi? İşte öğrenince şok olacağınız neden...

Kaya Çilingiroğlu ile sevgilisi Seda Sevin'in ayrılık nedeni şok etti!

Kaya Çilingiroğlu, uzun bir süredir kendisinden 17 yaş küçük Seda Sevin ile aşk yaşıyordu. Ancak ünlü çift, geçen ay ayrılık kararı alarak herkesi şaşırtmıştı. Ayrılığa Çilingiroğlu'nun eski eşi Hülya Avşar'ın sebep olduğu iddia edilmiş, konuyla ilgili olarak Seda Sevin "Güzel keyifli bir ilişkiydi, zamanla heyecanı bitti. Zaman aşımı oldu güzel bir şekilde dostça ayrıldık. Ayrılığımızın Hülya Avşar'la ilgisi yok" açıklamasını yapmıştı.

Kaya Çilingiroğlu ile sevgilisi Seda Sevin'in ayrılık nedeni şok etti!

GERÇEK SEBEBİ ŞOK ETTİ!

Ancak Kaya Çilingiroğlu ile Seda Sevin'in ayrılığının perde arkası ortaya çıktı. Bir magazin programının haberine göre ünlü çift, Seda Sevin'in 5 köpeği yüzünden ayrıldı. Sevin'in evinde beslediği köpeklere annesi bakıyordu.

Kaya Çilingiroğlu ile sevgilisi Seda Sevin'in ayrılık nedeni şok etti! Magazin gündemine bomba gibi düştü...

Ancak Sevin'in annesi rahatsızlanınca sorumluluk Seda Sevin'e kaldı. 5 köpeğiyle ilgilenmekten sevgilisi Kaya Çilingiroğlu'na vakit ayıramayan Sevin, 'köpeklerimden vazgeçmem' dedi. Böylece ikili arasındaki ipler koptu ve çift ayrılık kararı aldı.

Kaya Çilingiroğlu ile sevgilisi Seda Sevin'in ayrılık nedeni şok etti!

Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu'nun bir fotoğrafının altına yaptığı, ''Tekrar mı alsam seni?'' yorumu çok konuşulmuştu.

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