Kaya Çilingiroğlu ile sevgilisi Seda Sevin'in ayrılık nedeni şok etti! Magazin gündemine bomba gibi düştü...
Hülya Avşar'ın kızı Zehra'nın babası Kaya Çilingiroğlu, uzun bir süredir kendisinden 17 yaş küçük Seda Sevin ile aşk yaşıyordu. Ancak ünlü çift, geçen ay ayrılık kararı alarak herkesi şaşırtmıştı. Ayrılığa Çilingiroğlu'nun eski eşi Hülya Avşar'ın sebep olduğu iddia edilmiş, konuyla ilgili olarak Seda Sevin "Güzel keyifli bir ilişkiydi, zamanla heyecanı bitti. Zaman aşımı oldu güzel bir şekilde dostça ayrıldık. Ayrılığımızın Hülya Avşar'la ilgisi yok" açıklamasını yapmıştı. Ayrılığın gerçek sebebi ortaya çıktı. Kaya Çilingiroğlu ile Seda Sevin neden ayrıldı? İşte şok eden neden...
Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile sevgilisi Seda Sevin, geçtiğimiz ay aldığı ayrılık kararıyla herkesi şaşırtmıştı. Ayrılığın nedeninin Hülya Avşar olduğu iddia edilmiş ancak iki tarafta bu iddiayı yalalamıştı. Peki Kaya Çilingiroğlu ile sevgilisi Seda Sevin'in ayrılık nedeni neydi? İşte öğrenince şok olacağınız neden...
Kaya Çilingiroğlu, uzun bir süredir kendisinden 17 yaş küçük Seda Sevin ile aşk yaşıyordu. Ancak ünlü çift, geçen ay ayrılık kararı alarak herkesi şaşırtmıştı. Ayrılığa Çilingiroğlu'nun eski eşi Hülya Avşar'ın sebep olduğu iddia edilmiş, konuyla ilgili olarak Seda Sevin "Güzel keyifli bir ilişkiydi, zamanla heyecanı bitti. Zaman aşımı oldu güzel bir şekilde dostça ayrıldık. Ayrılığımızın Hülya Avşar'la ilgisi yok" açıklamasını yapmıştı.