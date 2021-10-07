Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşalayan Ece Ronay'ın ardından Yasmin Erbil sessizliğini bozdu bakın neler söyledi!
Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşalayan Ece Ronay'ın ardından Yasmin Erbil sessizliğini bozdu. Son günlerde magazin gündeminden düşmeyen Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay'a attığı taciz mesajları sonrası gözler Erbil'in kızı Yasmin Erbil'e çevrildi. Geçtiğimiz aylarda Seda Sayan'ın tecavüz açıklaması ile günlerce konuşulan Erbil, bu kez de Ece Ronay'dan gelen ifşa ile şoke etti. Konuyla ilgili ilk kez açıklamada bulunan Yasmin Erbil ise bakın neler söyledi...
ERBİL'İN KIZI BAKIN NELER SÖYLEDİ!
Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşalayan Ece Ronay'ın ardından Yasmin Erbil sessizliğini bozdu! Magazin gündemi Ece Ronay'ın 'taciz' iddialarıyla sallanıyor... 'Karpuz' isimli şarkısıyla müzik dünyasına adım adan Ece Ronay'ın, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil hakkında yaptığı paylaşımlar olay yarattı. Ece Ronay daha önce klibinde de rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini iddia ederek, Instagram ve Twitter hesaplarından bir takım Whatsapp ve ses kayıtlarını paylaştı. İddiaların ardından Mehmet Ali Erbil'den jet hızında bir açıklama geldi, üstelik tek gelişme bu da değil...
Geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın yeni şarkısının klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil, hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. Genç şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini açıkladı ve yazışma görüntüleriyle ses kaydını sosyal medya hesabından paylaştı.
ECE RONAY, MEHMET ALİ ERBİL'İN TACİZ MESAJLARINI VE SES KAYITLARINI İFŞALADI! TIKLA İZLE
Ece Ronay ve Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz ay Sarıyer'de bulunan bir AVM'de buluşarak, yeni projelerini basın mensuplarına duyurmuşlardı. Mehmet Ali Erbil, ilk kez bir klipte oynayacağından dolayı çok mutlu olduğunu basın mensuplarına açıklamıştı. Şimdi ise Mehmet Ali Erbil'in ismi yeni bir skandalla gündeme geldi.