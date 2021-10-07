Demet Şener o fotoğrafını ilk kez paylaştı! 19’luk Demet sosyal medyada fırtınalar estirdi tozu dumana kattı
Demet Şener o fotoğrafını ilk kez paylaştı! İbrahim Kutluay ile olaylı bir şekilde boşanan Demet Şener, 2019 yılında iş insanı Cenk Küpeli ile dünyaevine girmişti. Bu evliliğini de 2021'in Ocak ayında sonlandıran ünlü modelin, geçen haftalarda kızının okulunda tanıştığı iş insanı Tolga Arman ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Şener, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Demet Şener, Instagram hesabında bir paylaşımda bulunarak takipçilerini geçmişe götürdü. Yıllar öncesine ait bir pozunu Instagram'da yayınlayan Şener, paylaşımına "Yaş 19" notunu düştü. Binlerce yorum ve beğeni alan paylaşıma "Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş" , "Belliymiş Türkiye güzeli olacağı" yorumları yapıldı. İşte Demet Şener'in o fotoğrafı...
07.10.2021 18:09
- Son Güncelleme: 07.10.2021 18:09
İbrahim Kutluay ile olaylı bir şekilde boşanan Demet Şener, 2019 yılında iş insanı Cenk Küpeli ile dünyaevine girmişti. Bu evliliğini de 2021'in Ocak ayında sonlandıran ünlü modelin, geçen haftalarda kızının okulunda tanıştığı iş insanı Tolga Arman ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı.
Demet Şener'in fotoğrafı on binlerce beğeni alırken, o paylaşıma "Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş" , "Belliymiş Türkiye güzeli olacağı" yorumları yapıldı.