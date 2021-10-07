Demet Şener o fotoğrafını ilk kez paylaştı! 19’luk Demet sosyal medyada fırtınalar estirdi tozu dumana kattı

İbrahim Kutluay ile olaylı bir şekilde boşanan Demet Şener, 2019 yılında iş insanı Cenk Küpeli ile dünyaevine girmişti. Bu evliliğini de 2021'in Ocak ayında sonlandıran ünlü modelin, geçen haftalarda kızının okulunda tanıştığı iş insanı Tolga Arman ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı.