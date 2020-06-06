Mehmet Ali Erbil'in son halini kızı Yasmin Erbil paylaştı! İşte ünlü şovmenin son hali
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil uzun bir süredir Kaçış Sendromu hastalığı yüzünden zor bir süreçten geçiyor. Bir kaç kez ölümden dönen son olarak da, evinde düşüp kaburgasını kıran Mehmet Ali Erbil, Kaçış Sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle 234 gün yoğun bakımda tedavi görmüş, taburcu olduktan sonra da iki kez hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir süredir yeni paylaşımda bulunmayan Yasmin Erbil, dün sessizliğini bozdu ve babası Mehmet Ali Erbil'in son halini paylaştı.
İŞTE MEHMET ALİ ERBİL'İN SON HALİ
Uzun bir süredir paylaşımda bulunmayan Yasmin Erbil, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımların birinde babasıyla görüntülü konuşma yaparken çekilmiş bir kareyi paylaştı.
Yasmin bu karenin üzerine nazar boncuğu ve kalp emojisi koydu ve 'Çok aşk' notunu düştü.
'KEŞKE HİÇ SERVETİM OLMASAYDI'
Öte yandan Mehmet Ali Erbil, Sabah'a açıklamalarda bulundu.
Koronavirüs nedeniyle kızlarını ve torununu göremediğini, onları çok özlediğini dile getiren Erbil, "Haftada iki gün ilaç yüklemesi yapılıyor. Bu işlem 24 saatten fazla sürüyor. Bu süreç bei çok yoruyor. Evde fizik tedavi görüyorum, günlerim çok yorucu geçiyor. Hastane olayı beni çok yoruyor. Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı. Bu süreçte sevenlerim beni hiç yalnız bırakmadı.