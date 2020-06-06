Mehmet Ali Erbil'in son halini kızı Yasmin Erbil paylaştı! İşte ünlü şovmenin son hali

'KEŞKE HİÇ SERVETİM OLMASAYDI'

Öte yandan Mehmet Ali Erbil, Sabah'a açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs nedeniyle kızlarını ve torununu göremediğini, onları çok özlediğini dile getiren Erbil, "Haftada iki gün ilaç yüklemesi yapılıyor. Bu işlem 24 saatten fazla sürüyor. Bu süreç bei çok yoruyor. Evde fizik tedavi görüyorum, günlerim çok yorucu geçiyor. Hastane olayı beni çok yoruyor. Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı. Bu süreçte sevenlerim beni hiç yalnız bırakmadı.