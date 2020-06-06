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Mehmet Ali Erbil'in son halini kızı Yasmin Erbil paylaştı! İşte ünlü şovmenin son hali

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil uzun bir süredir Kaçış Sendromu hastalığı yüzünden zor bir süreçten geçiyor. Bir kaç kez ölümden dönen son olarak da, evinde düşüp kaburgasını kıran Mehmet Ali Erbil, Kaçış Sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle 234 gün yoğun bakımda tedavi görmüş, taburcu olduktan sonra da iki kez hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir süredir yeni paylaşımda bulunmayan Yasmin Erbil, dün sessizliğini bozdu ve babası Mehmet Ali Erbil'in son halini paylaştı.

06.06.2020 11:19 - Son Güncelleme: 06.06.2020 11:19
Mehmet Ali Erbil'in son halini kızı Yasmin Erbil paylaştı! İşte ünlü şovmenin son hali

Yaşadığı sağlık sorunları sonrasında evine çekilen ve fazlaca ortalarda görünmeyen Mehmet Ali Erbil hayranlarına yine kızı Yasmin Erbil üzerinden ulaştı.

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Mehmet Ali Erbil'in son halini kızı Yasmin Erbil paylaştı! İşte ünlü şovmenin son hali

Zaman zaman kızlarıyla bir araya gelen ünlü şovmen onların yaptıkları paylaşımlar sayesinde takipçileri de şovmenin sağlık durumu hakkında bilgi sahibi oluyor.

Mehmet Ali Erbil'in son halini kızı Yasmin Erbil paylaştı! İşte ünlü şovmenin son hali

İŞTE MEHMET ALİ ERBİL'İN SON HALİ

Uzun bir süredir paylaşımda bulunmayan Yasmin Erbil, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımların birinde babasıyla görüntülü konuşma yaparken çekilmiş bir kareyi paylaştı.

Yasmin bu karenin üzerine nazar boncuğu ve kalp emojisi koydu ve 'Çok aşk' notunu düştü.

Mehmet Ali Erbil'in son halini kızı Yasmin Erbil paylaştı! İşte ünlü şovmenin son hali

'KEŞKE HİÇ SERVETİM OLMASAYDI'

Öte yandan Mehmet Ali Erbil, Sabah'a açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs nedeniyle kızlarını ve torununu göremediğini, onları çok özlediğini dile getiren Erbil, "Haftada iki gün ilaç yüklemesi yapılıyor. Bu işlem 24 saatten fazla sürüyor. Bu süreç bei çok yoruyor. Evde fizik tedavi görüyorum, günlerim çok yorucu geçiyor. Hastane olayı beni çok yoruyor. Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı. Bu süreçte sevenlerim beni hiç yalnız bırakmadı.

Mehmet Ali Erbil'in son halini kızı Yasmin Erbil paylaştı! İşte ünlü şovmenin son hali

'ÇOCUKLARIMI ÖZLEDİM'

Mehmet Ali Erbil, Kaçış Sendromu hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi oluyor. Salgın sürecini evinde geçiren ve kimseyle görüşmeyen Erbil, önceki gün arkadaşlarıyla bir araya geldi.

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