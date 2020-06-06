Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'dan Türkan Şoray itiraf: Sakın gözlerine bakma ölürsün dediler

O döneme ait anısını anlatan Arkın, Şoray'ın gözlerine nasıl baktığını, nasıl çekim yaptıklarını şöyle ifade etti:

'Sakın Türkan'ın Gözlerine Bakma, Ölürsün' dediler. Türkan'la ilk filmimi çekerken "Sakın gözlerine bakma ölürsün" dediler. Kim gencecik yaşta ölmek ister ki? Karşılıklı ilk sahnemizde bu lafı çıkaramıyorum aklımdan.