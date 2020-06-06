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Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'dan Türkan Şoray itiraf: Sakın gözlerine bakma ölürsün dediler

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın'ın, Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray hakkında sosyal medyada yaptığı o itiraf sosyal medyayı salladı. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Cüneyt Arkın, Türkan Şoray ile fotoğrafını paylaştı ve fotoğrafın altına yazdıklarıyla hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Cüneyt Arkın'ın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yayıldı, binlerce beğeni ve yorum aldı.

06.06.2020 12:20 - Son Güncelleme: 06.06.2020 12:20
Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'dan Türkan Şoray itiraf: Sakın gözlerine bakma ölürsün dediler

Türkiye sinemasının usta oyuncularından Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından 'Türk sinemasının sultanı' Türkan Şoray ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, Şoray'ın gözleri hakkında bir anısını anlattı.

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Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'dan Türkan Şoray itiraf: Sakın gözlerine bakma ölürsün dediler

O döneme ait anısını anlatan Arkın, Şoray'ın gözlerine nasıl baktığını, nasıl çekim yaptıklarını şöyle ifade etti:

'Sakın Türkan'ın Gözlerine Bakma, Ölürsün' dediler. Türkan'la ilk filmimi çekerken "Sakın gözlerine bakma ölürsün" dediler. Kim gencecik yaşta ölmek ister ki? Karşılıklı ilk sahnemizde bu lafı çıkaramıyorum aklımdan.

Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'dan Türkan Şoray itiraf: Sakın gözlerine bakma ölürsün dediler

Kulaklarına, alnına, çenesine falan bakıyordum hep repliklerimi söylerken. Türkan nezaketten susuyor ama ben bir türlü istenen oyunculuğu veremiyordum. Sonunda "Ölürsem öleyim" diye isyan ettim ve baktım gözlerine.

Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'dan Türkan Şoray itiraf: Sakın gözlerine bakma ölürsün dediler

Gözler göz değil gözistandı, memleket türküsüydü. Türkan o kadar alçak gönüllüdür ki, çocuk gibi darılır, çocuk gibi sevinir. Çok büyük aşk filmleri çektik birlikte.

Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'dan Türkan Şoray itiraf: Sakın gözlerine bakma ölürsün dediler

Genç kadınlar, delikanlılar özel hayatlarında bizim gibi sevip, bizim gibi aşık oluyorlardı."

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