Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'dan Türkan Şoray itiraf: Sakın gözlerine bakma ölürsün dediler
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın'ın, Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray hakkında sosyal medyada yaptığı o itiraf sosyal medyayı salladı. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Cüneyt Arkın, Türkan Şoray ile fotoğrafını paylaştı ve fotoğrafın altına yazdıklarıyla hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Cüneyt Arkın'ın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yayıldı, binlerce beğeni ve yorum aldı.
O döneme ait anısını anlatan Arkın, Şoray'ın gözlerine nasıl baktığını, nasıl çekim yaptıklarını şöyle ifade etti:
'Sakın Türkan'ın Gözlerine Bakma, Ölürsün' dediler. Türkan'la ilk filmimi çekerken "Sakın gözlerine bakma ölürsün" dediler. Kim gencecik yaşta ölmek ister ki? Karşılıklı ilk sahnemizde bu lafı çıkaramıyorum aklımdan.