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Mehmet Ali Erbil'in son hali... Kök hücre tedavisine başlayacak olan Erbil saçını kazıttı!

2018 yılında evinde düşerek, yaralanması sonucu kaburgaları kırılan ve 'kaçış sendromu' hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görecek. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evinden çıkmayan Erbil, önceki gün kuaföre giderek, saçlarını kazıttı. Zor bir süreçten geçen ünlü şovmenin son hali kısa süre içerisinde magazin gündeminin en çok konuşulan konusu oldu. İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

17.07.2020 16:09 - Son Güncelleme: 17.07.2020 16:26
Mehmet Ali Erbil'in son hali... Kök hücre tedavisine başlayacak olan Erbil saçını kazıttı!

Uzun süredir kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil'in son hali ile dikkat çekti. Kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisine başlanan ünlü şovmen saçlarını kazıttı.

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Mehmet Ali Erbil'in son hali... Kök hücre tedavisine başlayacak olan Erbil saçını kazıttı!

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzun süre yoğun bakımda kalan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in tedavisine taburcu olduktan sonra evde devam ediliyor.

Mehmet Ali Erbil'in son hali... Kök hücre tedavisine başlayacak olan Erbil saçını kazıttı!

SAÇLARINI KAZITTI

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evinden çıkmayan Erbil, önceki gün kuaföre giderek, saçlarını kazıttı. Mehmet Ali Erbil'in son hali sosyal medyada paylaşıldı. Erbil'in kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisine başlayacağı öğrenildi.

Mehmet Ali Erbil'in son hali... Kök hücre tedavisine başlayacak olan Erbil saçını kazıttı!

İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Mehmet Ali Erbil'in son hali... Kök hücre tedavisine başlayacak olan Erbil saçını kazıttı!

Mehmet Ali Erbil, 2006 yılında vizyona giren "Keloğlan Karaprens'e Karşı" filmi için de saçlarını kazıtmıştı. O halleri hatırlanan Mehmet Ali Erbil'in yaşı merak konusu oldu. İşte ünlülerin yaşları...

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