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Mehmet Ali Erbil'in son hali... Kök hücre tedavisine başlayacak olan Erbil saçını kazıttı!

2018 yılında evinde düşerek, yaralanması sonucu kaburgaları kırılan ve 'kaçış sendromu' hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görecek. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evinden çıkmayan Erbil, önceki gün kuaföre giderek, saçlarını kazıttı. Zor bir süreçten geçen ünlü şovmenin son hali kısa süre içerisinde magazin gündeminin en çok konuşulan konusu oldu. İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

17.07.2020 16:09 - Son Güncelleme: 17.07.2020 16:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





