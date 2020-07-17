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Duygu Özaslan'ın yeni bikinili görüntüleri ifşa oldu! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor!

Duygu Özaslan'ın bikinili görüntüleri ifşa olmaya devam ediyor. Basketbolcu Can Maxim Mutaf ile tatilde olan Duygu Özaslan'ın siyah bikinili fotoğrafları sızdı. Kısa sürede sosyal medya gündemine oturan Duygu Özaslan'ın kilolarına yorum yağdı. Bugüne kadar photoshop yaparak fotoğraflar paylaştığı iddia edilen Duygu Özaslan'ın selülitleri ise eleştiri konusu oldu. İşte Duygu Özaslan'ın bikinili ifşa görüntüleri ve sevgilisi olduğu iddia edilen Can Maxim Mutaf ile yan yana çekilen fotoğraflar...

17.07.2020 16:54 - Son Güncelleme: 17.07.2020 16:54
Duygu Özaslan'ın yeni bikinili görüntüleri ifşa oldu! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor!

Duygu Özaslan şüphesiz ki son günlerin en çok konuşulan ismi. Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, sarı bikinili fotoğraflarının ortaya çıkması ile bulimia nervoza hastalığıyla mücadele ettiğini açıklamıştı. Basketbolcu Can Maxim Mutaf ile tatilde olan Duygu Özaslan'ın yeni bikinili fotoğrafları sosyal medyaya sızdı.

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Duygu Özaslan'ın yeni bikinili görüntüleri ifşa oldu! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor!

Kısa süre önce sosyal medya paylaşımlarıyla gerçek hali arasında uçurum kadar fark olan Özaslan yine yakalandı. Siyah bikini giyen ve selülitleriyle dikkat çeken Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu.

Duygu Özaslan'ın yeni bikinili görüntüleri ifşa oldu! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor!

Dün kaldığı otel odasından bir fotoğraf paylaşan Duygu Özaslan'ın arkasında duran pembe sweat detayı dikkat çekti. O pembe sweatin, Özaslan'ın da takip ettiği basketbolcu Can Maxim Mutaf'a ait olduğu öne sürüldü. Ardından ikilinin fotoğrafı sosyal medyaya düştü.

Duygu Özaslan'ın yeni bikinili görüntüleri ifşa oldu! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor!

Aşk iddiasıyla gündeme gelen Duygu Özaslan'ın yeni bikinili fotoğraflarının ifşa olmasının ardından, ünlü fenomen yine gündemde uzun süre kalmayı başaracak gibi görünüyor. İşte Duygu Özaslan'ın siyah bikinili ifşa fotoğrafı ve ünlülerin 2020 yaz tatilinden çok özel görüntüler...

Duygu Özaslan'ın yeni bikinili görüntüleri ifşa oldu! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor!

DEMET ÖZDEMİR

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