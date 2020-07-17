Duygu Özaslan'ın yeni bikinili görüntüleri ifşa oldu! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor!

Duygu Özaslan şüphesiz ki son günlerin en çok konuşulan ismi. Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, sarı bikinili fotoğraflarının ortaya çıkması ile bulimia nervoza hastalığıyla mücadele ettiğini açıklamıştı. Basketbolcu Can Maxim Mutaf ile tatilde olan Duygu Özaslan'ın yeni bikinili fotoğrafları sosyal medyaya sızdı.