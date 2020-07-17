Duygu Özaslan'ın yeni bikinili görüntüleri ifşa oldu! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor!
Duygu Özaslan'ın bikinili görüntüleri ifşa olmaya devam ediyor. Basketbolcu Can Maxim Mutaf ile tatilde olan Duygu Özaslan'ın siyah bikinili fotoğrafları sızdı. Kısa sürede sosyal medya gündemine oturan Duygu Özaslan'ın kilolarına yorum yağdı. Bugüne kadar photoshop yaparak fotoğraflar paylaştığı iddia edilen Duygu Özaslan'ın selülitleri ise eleştiri konusu oldu. İşte Duygu Özaslan'ın bikinili ifşa görüntüleri ve sevgilisi olduğu iddia edilen Can Maxim Mutaf ile yan yana çekilen fotoğraflar...
17.07.2020 16:54
- Son Güncelleme: 17.07.2020 16:54
Duygu Özaslan şüphesiz ki son günlerin en çok konuşulan ismi. Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, sarı bikinili fotoğraflarının ortaya çıkması ile bulimia nervoza hastalığıyla mücadele ettiğini açıklamıştı. Basketbolcu Can Maxim Mutaf ile tatilde olan Duygu Özaslan'ın yeni bikinili fotoğrafları sosyal medyaya sızdı.
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