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Alemin Kralı'nın Oben'i Birsu Demir 21 yaşında güzel bir genç kız oldu! "Birsu oldu bir içim su..."

Alemin Kralı dizisi bir dönem büyük bir beğeniyle takip ediliyordu. Atv ekranlarında yayınlanan gülme rekorları kıran dizide; Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın gibi isimlerin rol alıyordu. Alemin Kralı'nda çocuk oyuncu olan Birsu Demir, Oben karakterine hayat veriyordu. 14 Mayıs 1999 doğumlu Birsu Demir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Güzel bir genç kız olan Birsu Demir'i görenler gözlerine inanamıyor. İşte başta Alemin Kralı'nın Oben'i Birsu Demir olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi.

17.07.2020 15:53 - Son Güncelleme: 17.07.2020 15:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





