Danla Bilic'e benzetilen Gigi Hadid hamilelik fotoğraflarını neden paylaşmıyor? İşte Gigi Hadid'in son hali...
Süper model Gigi Hadid, geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçti. Hamile haliyle ilk kez takipçilerinin karşısına çıkan Gigi Hadid'in son hali Danla Bilic'e benzetildi. Sevgilisi Zayn Malik ile uzun süredir birlikte olan Gigi Hadid, hamilelik sürecini gözlerden uzak yaşamyı tercih ediyor. 3 kez ayrılıp 4 kez de barıştığı şarkıcı sevgilisi Zayn Malik'ten bebek bekleyen Gigi Hadid, hamilelik pozlarını neden paylaşmadığını açıkladı. İşte yaklaşık 6 aylık hamile olan Gigi Hadid'in son hali...
Zayn Malik ile birlikteliğinden ilk çocuğunu kucağına almak için gün sayan dünyaca ünlü model Gigi Hadid'in geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği canlı yayında büyüyen karnını gözler önüne serdi. İlk çocuğunu dünyaya getirmek için geri sayıma başlayan ABD'li model Gigi Hadid, geçtiğimiz gün Instagram hesabı üzerinden açtığı canlı yayın ile takipçilerinin merakını giderdi.
İşte hamileliği ile dikkat çeken Gigi Hadid'in son hali...
"GEBELİĞİM DÜNYADAKİ EN ÖNEMLİ ŞEY DEĞİL"
Hadid, bu süreçte kendisine en çok sorulan konulardan biri olan hamilelik pozlarını paylaşmamasının nedenini açıkladı. 25 yaşındaki model, yayında son dönemlerde yaşanan olaylara değinerek şunları söyledi:
"Gebeliğim dünyadaki en önemli şey değil. Paylaşmam gerektiğini düşünmüyorum. Koronavirüs salgını nedeniyle insanlar ölüyor. Ayrıca ırkçılık meselesi var. Sosyal medya bunlar için kullanılmalı."
Yaklaşık 6 aylık hamile olan Gigi Hadid, giydiği yeşil-beyaz kareli gömleğinin açık kalan bölümünden büyüyen karnını gösterdi. Hadid, hamileliğinin aşamalarını gözler önüne seren fotoğraflar çekip, aile üyelerine ve arkadaşlarına gönderdiğini dile getirdi. Öte yandan ünlü model, hamilelik sürecinde bir günlük tuttuğunu da ifade etti.