Danla Bilic'e benzetilen Gigi Hadid hamilelik fotoğraflarını neden paylaşmıyor? İşte Gigi Hadid'in son hali...

"GEBELİĞİM DÜNYADAKİ EN ÖNEMLİ ŞEY DEĞİL"

Hadid, bu süreçte kendisine en çok sorulan konulardan biri olan hamilelik pozlarını paylaşmamasının nedenini açıkladı. 25 yaşındaki model, yayında son dönemlerde yaşanan olaylara değinerek şunları söyledi:

"Gebeliğim dünyadaki en önemli şey değil. Paylaşmam gerektiğini düşünmüyorum. Koronavirüs salgını nedeniyle insanlar ölüyor. Ayrıca ırkçılık meselesi var. Sosyal medya bunlar için kullanılmalı."