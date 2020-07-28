Demet Akalın dolandırıldı! Ünlü şarkıcı sosyal medyadan isyan etti!
Ünlü popçu Demet Akalın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dolandırıldığını duyurdu. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Akalın, bu sabah Twitter hesabından kredi kartının haberi olmadan kullanıldığına dair tweet attı. Harcamanın yurt dışından yapıldığını belirten Demet Akalın isyan etti.
28.07.2020 12:12
- Son Güncelleme: 28.07.2020 12:12
Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kredi kartı dolandırıcılığına maruz kaldığını duyurdu. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Demet Akalın, bu sabah Twitter hesabından kredi kartının haberi olmadan kullanıldığına dair tweet attı.
Akalın, paylaşımında; "Sabah sabah kredi kart dolandırıcılığı! Vallahi dikkat edin bak benimkini bir de dolar üstünden çekmişler! Sabah sabah rüyanızda mı gördünüz kardeşim beni?" dedi.
Ardından aylardır alışveriş yapmadığı kredi kartından oyun konsolu alındığını söyleyen şarkıcı, yapılan harcamanın da yurt dışından olduğunu dile getirdi.
Akalın'a takipçilerinden 'geçmiş olsun' mesajları geldi.