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Demet Akalın dolandırıldı! Ünlü şarkıcı sosyal medyadan isyan etti!

Ünlü popçu Demet Akalın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dolandırıldığını duyurdu. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Akalın, bu sabah Twitter hesabından kredi kartının haberi olmadan kullanıldığına dair tweet attı. Harcamanın yurt dışından yapıldığını belirten Demet Akalın isyan etti.

28.07.2020 12:12 - Son Güncelleme: 28.07.2020 12:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





