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Mehmet Ali Erbil'in son hali gündeme bomba gibi düşmüştü! Bu kez kendisi paylaştı...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil uzun bir süredir Kaçış Sendromu hastalığı yüzünden zor bir süreçten geçiyor. Bir kaç kez ölümden dönen son olarak da, evinde düşüp kaburgasını kıran Mehmet Ali Erbil, Kaçış Sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle 234 gün yoğun bakımda tedavi görmüş, taburcu olduktan sonra da iki kez hastaneye kaldırılmıştı. 'Kaçış sendromu' hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görecek. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evinden çıkmayan Erbil, önceki gün kuaföre giderek, saçlarını kazıttı. Zor bir süreçten geçen ünlü şovmenin son hali kısa süre içerisinde magazin gündeminin en çok konuşulan konusu oldu. O görüntülerin ardından Mehmet Ali Erbil sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

18.07.2020 10:58 - Son Güncelleme: 18.07.2020 10:58
Mehmet Ali Erbil'in son hali gündeme bomba gibi düşmüştü! Bu kez kendisi paylaştı...

Uzun süredir sağlık sorunu yaşayan Mehmet Ali Erbil (63) kök hücre tedavisi için hastaneye yatırıldı.

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Mehmet Ali Erbil'in son hali gündeme bomba gibi düşmüştü! Bu kez kendisi paylaştı...

Tedavi için saçlarını da kazıtan Mehmet Ali Erbil Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla sevenlerine mesaj verdi.

Mehmet Ali Erbil'in son hali gündeme bomba gibi düşmüştü! Bu kez kendisi paylaştı...

Erbil, "İyiyim çok şükür, dualarınız için sonsuz teşekkürler" ifadesini kullandı

Mehmet Ali Erbil'in son hali gündeme bomba gibi düşmüştü! Bu kez kendisi paylaştı...

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle yaklaşık 235 gün yoğun bakımda yatan ve taburcu olduktan sonra da üç kez hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil bir süredir evde tedavisine devam ediyordu.

Mehmet Ali Erbil'in son hali gündeme bomba gibi düşmüştü! Bu kez kendisi paylaştı...

'KEŞKE HİÇ SERVETİM OLMASAYDI'

Mehmet Ali Erbil'in kısa bir süre önce yaptığı bu açıklamalar çok konuşulmuştu. Erbil, "Haftada iki gün ilaç yüklemesi yapılıyor. Bu işlem 24 saatten fazla sürüyor. Bu süreç bei çok yoruyor. Evde fizik tedavi görüyorum, günlerim çok yorucu geçiyor. Hastane olayı beni çok yoruyor. Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı. Bu süreçte sevenlerim beni hiç yalnız bırakmadı.

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