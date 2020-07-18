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Mehmet Ali Erbil'in son hali gündeme bomba gibi düşmüştü! Bu kez kendisi paylaştı...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil uzun bir süredir Kaçış Sendromu hastalığı yüzünden zor bir süreçten geçiyor. Bir kaç kez ölümden dönen son olarak da, evinde düşüp kaburgasını kıran Mehmet Ali Erbil, Kaçış Sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle 234 gün yoğun bakımda tedavi görmüş, taburcu olduktan sonra da iki kez hastaneye kaldırılmıştı. 'Kaçış sendromu' hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görecek. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evinden çıkmayan Erbil, önceki gün kuaföre giderek, saçlarını kazıttı. Zor bir süreçten geçen ünlü şovmenin son hali kısa süre içerisinde magazin gündeminin en çok konuşulan konusu oldu. O görüntülerin ardından Mehmet Ali Erbil sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

18.07.2020 10:58 - Son Güncelleme: 18.07.2020 10:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





