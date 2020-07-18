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Hande Erçel'in estetiksiz halleri yeniden gündemde! Murat Dalkılıç'tan ayrıldığı iddia edilen Hande...

26 yaşındaki Hande Erçel son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri... Son olarak şarkıcı sevgilisi Murat Dalkılıç'la ayrılığı ile gündeme geldi Hande Erçel. Hande Erçel, Murat Dalkılıç ile olan fotoğraflarını Instagram hesabından kaldırdı, Murat Dalkılıç ise bu dönemde bir klip yayınlayınca ayrılık için 'reklam' iddiaları ortaya atıldı. Ayrıca eklam filmlerinden aldığı dudak uçuklatan ücretle, gerekse sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla çok konuşulan Hande Erçel daha çok konuşulacağa benziyor.Tüm bunların ardından Hande Erçel'in estetiksiz ve kilolu hallerinin görüntüleri yine sosyal medyanın gündemine düştü. Hande Erçel'in yıllar içerisinde kendinde yaptığı değişiklik örnek niteliğinde. Özellikle verdiği kilolarla fit bir görünüme kavuşan Hande Erçel'in estetik operasyonlarla da yüzünde değişiklik yaptığı görülüyor. İşte başta Hande Erçel olmak üzere sizin için derlediğimiz ünlülerin estetikle gelen değişimleri.

18.07.2020 10:21 - Son Güncelleme: 18.07.2020 10:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





