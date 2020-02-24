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Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu hakkında son dakika gelişmesi!

Yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu rahatsızlığı nedeniyle 2 yıldır zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında son dakika gelişmesi yaşandı! Son olarak damar tıkanıklığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Erbil'in tedavisinin evinde devam ettiği öğrenildi. Rahatsızlığından dolayı zor günler geçiren Erbil, fizik tedavi de görmeye başladı.

24.02.2020 13:22 - Son Güncelleme: 24.02.2020 13:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





