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Kirk Douglas'ın vasiyeti ortaya çıktı! 61 milyon dolarlık servetini oğluna bırakmadı

Merhum aktör Kirk Douglas'ın vasiyeti ortaya çıktı. Hollywood'un efsanevi aktörü Kirk Douglas, 61 milyon dolarlık servetini oğlu Michael Douglas'a bırakmadı. Michael Douglas, babasının ölüm haberini 5 Şubat'ta, "Kardeşlerim ve ben, büyük bir üzüntüyle Kirk Douglas'ın bugün 103 yaşında aramızdan ayrıldığını duyuruyoruz" ifadesiyle Instagram'dan duyurmuştu. 9 Şubat'ta yapılan 92. Oscar Ödülleri töreninde de usta aktör anılmıştı. İşte usta oyuncu Kirk Douglas'ın vasiyeti...

24.02.2020 12:09 - Son Güncelleme: 24.02.2020 12:09
Kirk Douglas'ın vasiyeti ortaya çıktı' 61 milyon dolarlık servetini oğluna bırakmadı

5 Şubat'ta yaşamını yitiren usta oyuncu; St Lawrence Üniversitesi, Westwood'daki Sinai Tapınağı, California Culver'deki Kirk Douglas Tiyatrosu ve Los Angeles Çocuk Hastanesi'ne kaynak aktaran Douglas Vakfı'na 50 milyon dolar bıraktı.

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Kirk Douglas'ın vasiyeti ortaya çıktı' 61 milyon dolarlık servetini oğluna bırakmadı

Kirk Douglas'ın servetini, ünlü bir aktör olan 75 yaşındaki oğlu Michael Douglas'a ve diğer çocuklarına bırakmayı tercih etmemesi dikkat çekti. Mirror'ın haberine göre, Michael Douglas da hazlihazırda 300 milyon dolarlık servetin sahibi.

Kirk Douglas'ın vasiyeti ortaya çıktı' 61 milyon dolarlık servetini oğluna bırakmadı

Kirk Douglas'ın servetinden kalan 11 milyon dolarlık kısmın da 65 yıllık eşi Anne Douglas (100) ve ortak çocukları Joel Douglas ile Kirk Douglas'ın ilk evliliğinden olan oğulları Peter ve Michael Douglas arasında bölüneceği düşünülüyor.

Kirk Douglas'ın vasiyeti ortaya çıktı' 61 milyon dolarlık servetini oğluna bırakmadı

Michael Douglas, babasının ölüm haberini 5 Şubat'ta, "Kardeşlerim ve ben, büyük bir üzüntüyle Kirk Douglas'ın bugün 103 yaşında aramızdan ayrıldığını duyuruyoruz" ifadesiyle Instagram'dan duyurmuştu. 9 Şubat'ta yapılan 92. Oscar Ödülleri töreninde de usta aktör anılmıştı.

Kirk Douglas'ın vasiyeti ortaya çıktı' 61 milyon dolarlık servetini oğluna bırakmadı
Kirk Douglas'ın vasiyeti ortaya çıktı' 61 milyon dolarlık servetini oğluna bırakmadı
Kirk Douglas'ın vasiyeti ortaya çıktı' 61 milyon dolarlık servetini oğluna bırakmadı
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