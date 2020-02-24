Kirk Douglas'ın vasiyeti ortaya çıktı! 61 milyon dolarlık servetini oğluna bırakmadı
Merhum aktör Kirk Douglas'ın vasiyeti ortaya çıktı. Hollywood'un efsanevi aktörü Kirk Douglas, 61 milyon dolarlık servetini oğlu Michael Douglas'a bırakmadı. Michael Douglas, babasının ölüm haberini 5 Şubat'ta, "Kardeşlerim ve ben, büyük bir üzüntüyle Kirk Douglas'ın bugün 103 yaşında aramızdan ayrıldığını duyuruyoruz" ifadesiyle Instagram'dan duyurmuştu. 9 Şubat'ta yapılan 92. Oscar Ödülleri töreninde de usta aktör anılmıştı. İşte usta oyuncu Kirk Douglas'ın vasiyeti...
24.02.2020 12:09
- Son Güncelleme: 24.02.2020 12:09
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