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Çocuklar Duymasın'ın 'Havuç'u Furkan Kızılay'dan Fenerbahçe - Galatasaray maç yorumu!

Çocuklar Duymasın dizisinde Havuç Emre karakteri ile şöhreti yakalayan Furkan Kızılay da Fenerbahçe'nin Galatasaray'la oynadığı ve kendi evinde 21 yıl sonra 3-1'lik skorla mağlup olduğu maçı izleyen ünlüler arasında. Çocuklar Duymasın dizisindeki anne - babası Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı kadar magazin gündeminde görmediğimiz 29 yaşındaki Furkan Kızılay, Fenerbahçe - Galatasaray maçı hakkında yorumda bulundu. Fenerli olarak bilinen Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay, mağlubiyet hakkında bakın neler söyledi... İşte ünlülerin tuttuğu takımlar ve Furkan Kızılay'ın maç yorumu...

24.02.2020 14:08 - Son Güncelleme: 24.02.2020 14:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





