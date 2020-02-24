Çocuklar Duymasın'ın 'Havuç'u Furkan Kızılay'dan Fenerbahçe - Galatasaray maç yorumu!
Çocuklar Duymasın dizisinde Havuç Emre karakteri ile şöhreti yakalayan Furkan Kızılay da Fenerbahçe'nin Galatasaray'la oynadığı ve kendi evinde 21 yıl sonra 3-1'lik skorla mağlup olduğu maçı izleyen ünlüler arasında. Çocuklar Duymasın dizisindeki anne - babası Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı kadar magazin gündeminde görmediğimiz 29 yaşındaki Furkan Kızılay, Fenerbahçe - Galatasaray maçı hakkında yorumda bulundu. Fenerli olarak bilinen Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay, mağlubiyet hakkında bakın neler söyledi... İşte ünlülerin tuttuğu takımlar ve Furkan Kızılay'ın maç yorumu...
Çocuklar Duymasın dizisinde Havuç Emre karakteri ile tanınan Furkan Kızılay, 30 Kasım 1990 tarihinde İstanbul, Şile'de doğmuştur. Fitness öğretmeni ve antrenör olan babasının adı Emin Kızılay, annesinin adı Mine Kızılay'dır. Batur adında küçük bir erkek kardeşi vardır. Kadir Has Üniversitesi Sistem Mühendisliğinden mezun olmuştur.