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Çocuklar Duymasın'ın 'Havuç'u Furkan Kızılay'dan Fenerbahçe - Galatasaray maç yorumu!

Çocuklar Duymasın dizisinde Havuç Emre karakteri ile şöhreti yakalayan Furkan Kızılay da Fenerbahçe'nin Galatasaray'la oynadığı ve kendi evinde 21 yıl sonra 3-1'lik skorla mağlup olduğu maçı izleyen ünlüler arasında. Çocuklar Duymasın dizisindeki anne - babası Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı kadar magazin gündeminde görmediğimiz 29 yaşındaki Furkan Kızılay, Fenerbahçe - Galatasaray maçı hakkında yorumda bulundu. Fenerli olarak bilinen Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay, mağlubiyet hakkında bakın neler söyledi... İşte ünlülerin tuttuğu takımlar ve Furkan Kızılay'ın maç yorumu...

24.02.2020 14:08 - Son Güncelleme: 24.02.2020 14:08
Çocuklar Duymasın'ın 'Havuç'u Furkan Kızılay'dan Fenerbahçe - Galatasaray maç yorumu!

Çocuklar Duymasın dizisinde Havuç Emre karakteri ile tanınan Furkan Kızılay, 30 Kasım 1990 tarihinde İstanbul, Şile'de doğmuştur. Fitness öğretmeni ve antrenör olan babasının adı Emin Kızılay, annesinin adı Mine Kızılay'dır. Batur adında küçük bir erkek kardeşi vardır. Kadir Has Üniversitesi Sistem Mühendisliğinden mezun olmuştur.

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Çocuklar Duymasın'ın 'Havuç'u Furkan Kızılay'dan Fenerbahçe - Galatasaray maç yorumu!

Fenerbahçe'nin Galatasaray'la oynadığı ve kendi evinde 21 yıl sonra 3-1'lik skorla mağlup olduğu maçı izleyen ünlüler arasında bulunan Furkan Kızılay bakın neler söyledi...

Çocuklar Duymasın'ın 'Havuç'u Furkan Kızılay'dan Fenerbahçe - Galatasaray maç yorumu!

"ELBETTE BİR GÜN KAYBEDECEKTİK"

Furkan Kızılay, "Üzüldük ancak yapacak bir şey yok. Elbette bir gün kaybedecektik. Spor ve dostluk kazansın. Önemli olan ebedi dostluk ve güzel rekabet" dedi. İşte ünlülerin tuttuğu takımlar...

Çocuklar Duymasın'ın 'Havuç'u Furkan Kızılay'dan Fenerbahçe - Galatasaray maç yorumu!

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Çocuklar Duymasın'ın 'Havuç'u Furkan Kızılay'dan Fenerbahçe - Galatasaray maç yorumu!

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