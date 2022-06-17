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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı Yasmin Erbil’den bikinili paylaşım! Sezonu açan Yasmin kural bozmadı sosyal medyaya damga vurdu

Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı Yasmin Erbil’den bikinili paylaşım! Sezonu açan Yasmin kural bozmadı sosyal medyaya damga vurdu

Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil'den bikinili paylaşım! Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, havaların ısınmasıyla tatil sezonunu açmıştı. Anne ve babasının izinden giderek meslek olarak oyunculuğu tercih eden Erbil, her yaz olduğu gibi bu sene de kural bozmadı ve bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Genç oyuncunun şezlongda verdiği poz sosyal medyaya damga vurdu. İşte Yasmin Erbil'in çok konuşulan o pozu...

17.06.2022 01:16 - Son Güncelleme: 17.06.2022 01:16
Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı Yasmin Erbil’den bikinili paylaşım! Sezonu açan Yasmin kural bozmadı sosyal medyaya damga vurdu

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu.

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Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı Yasmin Erbil’den bikinili paylaşım! Sezonu açan Yasmin kural bozmadı sosyal medyaya damga vurdu

Havaların ısınmasıyla tatil sezonunu açan genç oyuncu, Instagram hesabından yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı Yasmin Erbil’den bikinili paylaşım! Sezonu açan Yasmin kural bozmadı sosyal medyaya damga vurdu

Erbil, şezlongda verdiği bikinili pozunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı Yasmin Erbil’den bikinili paylaşım! Sezonu açan Yasmin kural bozmadı sosyal medyaya damga vurdu

Ünlü ismin yorumları sınırlandırdığı paylaşımı, kısa sürede yoğun ilgi görerek sosyal medyada gündem oldu.

Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı Yasmin Erbil’den bikinili paylaşım! Sezonu açan Yasmin kural bozmadı sosyal medyaya damga vurdu

Erbil paylaşımı bir kısım sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenilirken bir kısım pozu fazla iddialı bularak eleştirdi.

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