Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı Yasmin Erbil’den bikinili paylaşım! Sezonu açan Yasmin kural bozmadı sosyal medyaya damga vurdu
Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil'den bikinili paylaşım! Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, havaların ısınmasıyla tatil sezonunu açmıştı. Anne ve babasının izinden giderek meslek olarak oyunculuğu tercih eden Erbil, her yaz olduğu gibi bu sene de kural bozmadı ve bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Genç oyuncunun şezlongda verdiği poz sosyal medyaya damga vurdu. İşte Yasmin Erbil'in çok konuşulan o pozu...
17.06.2022 01:16 - Son Güncelleme: 17.06.2022 01:16
Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu.