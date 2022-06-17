Güldür Güldür’ün Elmas’ı Gözde Okur’un eşi bakın kim! Duyan inanamadı meğer gençlik aşkıyla evlenen oyuncu...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, En Son Babalar Duyar, Zengin Kız Fakir Oğlan, Yamak Ahmet, Benim Annem Bir Melek gibi yapımlarda rol alan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Gençlik aşkıyla evlenen ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.