Güldür Güldür’ün Elmas’ı Gözde Okur’un eşi bakın kim! Duyan inanamadı meğer gençlik aşkıyla evlenen oyuncu...
Güldür Güldür'ün Elmas'ı Gözde Okur'un eşi bakın kim! Kadrosunda Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Açelya Topaloğlu, Onur Buldu, Alper Kul, Aziz Aslan gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında ilk olarak 283. bölümünde yer alan Gözde Okur'un hayatı merak edildi. İlk oyunculuk deneyimini 2002 yılında rol aldığı En Son Babalar Duyar dizisi ile yaşayan Okur'un özellikle aşk hayatı merak edildi. Gençlik aşkıyla evlenen ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Gözde Okur'un eşi kimmiş...
17.06.2022 00:41 - Son Güncelleme: 17.06.2022 00:41
Güldür Güldür Show'da Elmas karakterini canlandıran Gözde Okur'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
GÖZDE OKUR KİMDİR?
1980 yılında İzmir'de doğan Gözde Okur, birçok dizide rol aldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Anasanat Dalı Bölümü'nde tamamladı. İlk oyunculuk deneyimini 2002 yılında rol aldığı En Son Babalar Duyar dizisi ile oldu. Gözde Okur oynadığı dizilerin yanı sıra N'apcaz Şimdi?, Çeşm-i Bülbül ve Maskeli Beşler filmlerinde rol alarak sinema dünyasına da adım attı.