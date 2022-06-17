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Haberler Magazin Baba’nın Elif’i Dilara Aksüyek bikinisiyle deniz kenarından paylaştı! Yorumların ardı arkası kesilmedi Özge Yağız kayıtsız kalmadı

Baba’nın Elif’i Dilara Aksüyek bikinisiyle deniz kenarından paylaştı! Yorumların ardı arkası kesilmedi Özge Yağız kayıtsız kalmadı

Baba'nın Elif'i Dilara Aksüyek bikinisiyle deniz kenarından paylaştı! Evlerden Biri dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayan ve şimdilerde Baba'da Elif karakterini canlandıran Dilara Aksüyek, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, siyah bikinisiyle kumsalda verdiği pozları Instagram'da yayınladı. Dilara Aksüyek'in Baba dizisindeki rol arkadaşı Özge Yağız da yorum yağmuruna tutulan paylaşıma kayıtsız kalmadı. İşte o paylaşım...

17.06.2022 01:45 - Son Güncelleme: 17.06.2022 01:45
Baba’nın Elif’i Dilara Aksüyek bikinisiyle deniz kenarından paylaştı! Yorumların ardı arkası kesilmedi Özge Yağız kayıtsız kalmadı

Ünlü oyuncu Dilara Aksüyek, 2012 yılında yayınlanan Evlerden Biri dizisinde canlandırdığı Filiz karakteriyle ilk kez izleyici karşısına çıkmıştı.

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Baba’nın Elif’i Dilara Aksüyek bikinisiyle deniz kenarından paylaştı! Yorumların ardı arkası kesilmedi Özge Yağız kayıtsız kalmadı

Şimdilerde Baba'da Elif karakterini canlandıran Dilara Aksüyek, hem özel hayatı hem kariyeriyle sık sık adından söz ettirmişti.

Baba’nın Elif’i Dilara Aksüyek bikinisiyle deniz kenarından paylaştı! Yorumların ardı arkası kesilmedi Özge Yağız kayıtsız kalmadı

Sosyal medyada yayınladığı pozlarla da çok konuşulan ünlü oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Baba’nın Elif’i Dilara Aksüyek bikinisiyle deniz kenarından paylaştı! Yorumların ardı arkası kesilmedi Özge Yağız kayıtsız kalmadı

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, siyah bikinisiyle kumsalda verdiği pozları Instagram'da yayınladı.

Baba’nın Elif’i Dilara Aksüyek bikinisiyle deniz kenarından paylaştı! Yorumların ardı arkası kesilmedi Özge Yağız kayıtsız kalmadı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşıma binlerce yorum yağdı.

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