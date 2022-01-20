Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin yasak aşkla gündeme gelmişti... Cansu Özlevi özür diledi Yasmin Erbil'den bomba yanıt gecikmedi!
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin yasak aşkla gündeme gelmişti... Cansu Özlevi özür diledi, Yasmin Erbil'den bomba yanıt gecikmedi! Geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaya Yasmin'den jet yanıt gelmiş, Erbil, "İnsanları yapmadığı şeylerle böyle suçlayamazsınız. Adımı da lekelemeye çalışamazsınız. Şaka mısınız siz? Ünlü olmak için insanlara iftira atmak 90'larda kalmadı mı? Reyting için yapmadığı yok zaten milletin" diyerek tepki göstermişti. Fenomen Cansu Özlevi eşi Yusuf Yosi Özlevi'nin Yasmin Erbil ile yasak aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu ve Yasmin'den canlı yayında özür diledi. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil konuyla ilgili bakın ne yanıt verdi.
20.01.2022 13:10
- Son Güncelleme: 20.01.2022 13:13
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin yasak aşkla gündeme gelmişti... Cansu Özlevi özür diledi Yasmin Erbil'den bomba yanıt gecikmedi!
Oyuncular Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil hakkında şaşkına çeviren bir iddia ortaya atıldı.
Söylemezsem Olmaz adlı programda bu ismin, oyuncular Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kendileri gibi oyunculuk yapan kızları Yasmin Erbil olduğu iddia edildi.