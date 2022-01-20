Aleyna Tilki ’ev’lendi takıntılı hayranlarına sosyal medyadan seslendi! ’Kapıma bizzat pusu kurdu’ demişti...

"HESAPLAŞMAK İSTEYEN DİREKT BANA YAZSIN"

Şarkıcı, haberi ise sosyal medyadan duyurdu. Olayla ilgili ikinci bir paylaşım yapan Tilki, 'hodri medyan' diyerek "Bu beni rahatsız edenler! Evim değişti! He ama hesaplaşmak isteyen varsa direkt bana yazsın bu saatten sonra!!!!! Zaten serbest kalınıyor. Ben bizzat uğraşırım!" ifadelerine yer verdi.