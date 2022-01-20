Aleyna Tilki 'ev'lendi takıntılı hayranlarına sosyal medyadan seslendi! 'Kapıma bizzat pusu kurdu' demişti...
'Kapıma bizzat pusu kurdu' demişti... Aleyna Tilki 'ev'lendi takıntılı hayranlarına sosyal medyadan seslendi! Açıklamaları ve sosya medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki, takıntılı hayranı yüzünden ev değiştirdi. Kendisine yeni bir ev alan Aleyna Tilki, sosyal medyadan paylaştığı duyuru ile dikkat çekti.
'Uzi' lakabıyla tanınan rapçi Utku Yalçınkaya ile aşk yaşadığı iddia edilen şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftalarda takıntılı bir hayranı yüzünden zor günler geçirdi.
ALEYNA'DAN İSYAN: KAPIMA BİZZAT PUSU KURDU
Aleyna Tilki ise sosyal medyadan isyan ederek olayın kendisinin konserdeyken yaşandığını belirtti. Tilki'nin paylaşımında, "Dün gece ben konserdeyken çitlerden atlayıp evimin bloğuna kapı numarasına kadar öğrenip kapıma pusu kuran sözde 'takıntılı hayran' kişinin hayranlıkla bir alakası yoktur! Kapıma bizzat pusu kurmuştur!! En büyük cezayı talep ediyorum! Evdeki küçücük kardeşimin ve ailemin can korkusu beni derinden yaraladı…" ifadeleri yer aldı.
"HESAPLAŞMAK İSTEYEN DİREKT BANA YAZSIN"
Şarkıcı, haberi ise sosyal medyadan duyurdu. Olayla ilgili ikinci bir paylaşım yapan Tilki, 'hodri medyan' diyerek "Bu beni rahatsız edenler! Evim değişti! He ama hesaplaşmak isteyen varsa direkt bana yazsın bu saatten sonra!!!!! Zaten serbest kalınıyor. Ben bizzat uğraşırım!" ifadelerine yer verdi.