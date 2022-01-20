Hande Erçel ile Demet Özdemir'in arasında kriz büyüyor! O iddia ayyuka çıktı: 'Demet Özdemir Hande Erçel'in sevgilisi Kerem Bürsin ile...'
Hande Erçel ile Demet Özdemir'in arasında kriz büyüyor! O iddia ayyuka çıktı! Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Oğuzhan Koç ile yollarını ayıran Demet Özdemir, işte de aradığı mutluluğu bulamadı. İddiaya göre Özdemir, tüm tekliflerin aynı ajansa bağlı olduğu Erçel'e gitmesine sinirlendi ve Hande'yi Instagram'dan sildi. Önceki akşam Beyoğlu'nda görüntülenen Hande Erçel, aynı menajerlik şirketine bağlı olduğu meslektaşı Demet Özdemir'in kendisini Instagram'da takipten çıkmasıyla alakalı sorulara yanıt verdi. Kıskançlık haberleri ile gündeme gelen ikiliden Demet ise konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Tüm bunlar konuşulurken, Demet Özdemir hakkındaki yeni iddia gündeme bomba gibi düştü.
'DEMET ÖZDEMİR HANDE ERÇEL'İN SEVGİLİSİ KEREM BÜRSİN İLE...'
Hande Erçel ile Demet Özdemir'in arasında kriz büyüyor! O iddia ayyuka çıktı...
Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Oğuzhan Koç ile yollarını ayıran Demet Özdemir, işte de aradığı mutluluğu bulamadı. İddiaya göre Özdemir, tüm tekliflerin aynı ajansa bağlı olduğu Hande Erçel'e gitmesine sinirlendi.
HANDE'YE SİNİRLENDİ
Takvim'de yer alan habere göre, özel hayatında ve işinde beklediğini bulamayan Demet Özdemir, hıncını Hande Erçel'den çıkarıp, Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. İddiaya göre gerekçe ise, aynı menajerlik şirketine bağlı olduğu Hande Erçel'in daha çok dizi teklifi almasıydı. Bu şirket de Türkiye pazarına açılacak olan Disney Plus ile bir dizi projeler yaptı. Disney Plus, Can Yaman'dan sonra Hande Erçel'in de kapısını çaldı. Hande ile yeni bir projenin anlaşmasını yaptı. Bu duruma sinirlenen Demet Özdemir, Instagram'dan hande Erçel'i sildi.
Hande Erçel ile kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaşı Burcu Özberk, önceki akşam Beyoğlu'nda görüntülendi. Yeni projesiyle ilgili ilk kez açıklamalarda bulunan Erçel, "Henüz konuşma aşamasındayız. Net bir şey olursa söyleriz." ifadelerini kullandı.
"ÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ!"
Muhabirlerle sohbet eden Hande Erçel, aynı menajerlik şirketine bağlı oldukları Demet Özdemir'in kendisini Instagram'da takipten çıkmasıyla alakalı sorulara yanıt verdi. Özdemir'in daha çok dizi teklifi alması sebebiyle Erçel'i sosyal medyadan sildiği konuşuluyordu. Hakkında çıkan iddialara yanıt veren ünlü oyuncu, "Öyle bir şey olabilir mi!" demekle yetindi.