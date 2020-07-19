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Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven imaj değiştirince... 'Merhaba ben, biraz konuşmamız gerekiyor'

Survivor 2020 macerası, 25 yaşındaki yarışmacı Cemal Can Canseven'in şampiyonluğuyla sona erdi... 5 ay boyunca saç ve sakal kestiremeyen Cemal Can Canseven, sonunda hayalini kurduğu aynanın karşısına geçti ve imaj değiştirdi. Sakal ve saçını kestiren Survivor 2020 yşampiyonu Cemal Can Canseven, yeni halini, 'Hep hayalini kurduğum aynanın karşısındayım... Merhaba ben, biraz konuşmamız gerekiyor..." notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Cemal Can Canseven'in Survivor öncesi ve sonrası...

19.07.2020 15:55 - Son Güncelleme: 19.07.2020 16:11
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven imaj değiştirince... 'Merhaba ben, biraz konuşmamız gerekiyor'

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, imaj değiştirdi. 5 ayın sonunda saç ve sakalına veda eden Cemal Can Canseven, yeni halini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Yeni haline alışmaya çalışırken kılıktan kılığa pozlar veren Cemal Can Canseven kimdir?

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Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven imaj değiştirince... 'Merhaba ben, biraz konuşmamız gerekiyor'

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti.
Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ'lik eğitimi almaya başladı.

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven imaj değiştirince... 'Merhaba ben, biraz konuşmamız gerekiyor'

İşte Cemal Can Canseven'in Survivor öncesi ve sonrası halleri ile ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven imaj değiştirince... 'Merhaba ben, biraz konuşmamız gerekiyor'

ÜNLÜLERİN YILLAR İÇERİSİNDEKİ İNANILMAZ DEĞİŞİMLERİ

Günel Zeynalova

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven imaj değiştirince... 'Merhaba ben, biraz konuşmamız gerekiyor'

Zaten magazin figürü olmaktan da hiçbir zaman hoşlanmadı.

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