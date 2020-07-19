Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven imaj değiştirince... 'Merhaba ben, biraz konuşmamız gerekiyor'
Survivor 2020 macerası, 25 yaşındaki yarışmacı Cemal Can Canseven'in şampiyonluğuyla sona erdi... 5 ay boyunca saç ve sakal kestiremeyen Cemal Can Canseven, sonunda hayalini kurduğu aynanın karşısına geçti ve imaj değiştirdi. Sakal ve saçını kestiren Survivor 2020 yşampiyonu Cemal Can Canseven, yeni halini, 'Hep hayalini kurduğum aynanın karşısındayım... Merhaba ben, biraz konuşmamız gerekiyor..." notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Cemal Can Canseven'in Survivor öncesi ve sonrası...
CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?
Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti.
Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ'lik eğitimi almaya başladı.