Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven imaj değiştirince... 'Merhaba ben, biraz konuşmamız gerekiyor'

Survivor 2020 macerası, 25 yaşındaki yarışmacı Cemal Can Canseven'in şampiyonluğuyla sona erdi... 5 ay boyunca saç ve sakal kestiremeyen Cemal Can Canseven, sonunda hayalini kurduğu aynanın karşısına geçti ve imaj değiştirdi. Sakal ve saçını kestiren Survivor 2020 yşampiyonu Cemal Can Canseven, yeni halini, 'Hep hayalini kurduğum aynanın karşısındayım... Merhaba ben, biraz konuşmamız gerekiyor..." notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Cemal Can Canseven'in Survivor öncesi ve sonrası...

19.07.2020 15:55 - Son Güncelleme: 19.07.2020 16:11