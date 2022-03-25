Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in beyaz bikinisiyle sere serpe! Güneşi özleten buz gibi günlerde paylaştı sonrasında...
Babası Mehmet Ali Erbil ile annesi Nergis Kumbasar'ın şöhretini çoktan sollayıp geçen Yasmin Erbil, olaylı Instagram paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.Geçtiğimiz aylarda adı yasak aşk iddialarına karışan ve konuyla ilgili dava açtığını duyuran Yasmin Erbil, Instagram pozlarıyla yeniden adından söz ettirdi. Güneşe hasret kaldığımız şu günlerde beyaz bikinisiyle paylaşım yapan Yasmin Erbil kısa sürede sosyal medyayı salladı.
25.03.2022 14:43 - Son Güncelleme: 25.03.2022 14:43
Sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratan Yasmin Erbil, soğuk kış günlerinde paylaştığı beyaz bikinili pozla sosyal medyanın gündeminde.
Göğüs dekolteli kıyafetler giymeyi seven, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.
SOĞUK GÜNLERDE BİKİNİLİ POZ
Instagram paylaşımlarıyla olay yaratan Yasmin Erbil soğuklarla boğuştuğumuz şu günlerde bikinili poz paylaştı ve olay yarattı.