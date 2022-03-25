Buket Aydın Emir Sarıgül'ü unuttu bakın kiminle yakalandı! Serenay Sarıkaya ve Demet Özdemir ile anılmıştı işte o bomba isim...
Buket Aydın, Emir Sarıgül'ü unuttu bakın kiminle yakalandı! Serenay Sarıkaya ve Demet Özdemir ile anılmıştı sürpriz isim... Bir anda görevinden istifa eden ve tek celsede eşinden boşanan Buket Aydın'ın, Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le aşk hayatı günlerce magazin gündeminden inmemişti. Ardından Sibel Can'la görüntülenen ve aşk yaşadıkları ileri sürülen Emir Sarıgül'ü tamamen hayatından çıkardığını ve artık özel hayatıyla gündeme gelmek istemediğini ifade eden Buket, yeni aşka yelken açtı. Sosyetik iş insanı Yaman Taciroğlu ile yakalanan Aydın sorulara yanıt vermedi. İşte o anlar...
25.03.2022 14:35 - Son Güncelleme: 25.03.2022 14:44
Buket Aydın Emir Sarıgül'ü unuttu bakın kiminle yakalandı! Serenay Sarıkaya ve Demet Özdemir ile anılmıştı işte o bomba isim...
Spiker Buket Aydın Emir Sarıgül'ü sonunda unuttu! Son dönemlerde dekolteli paylaşımlarıyla adından söz ettiren Buket Aydın gecelerde ünlü iş insanıyla yakalandı. 2.Sayfa'nın haberine göre; Sunucu Buket Aydın ile iş insanı Yaman Taciroğlu'nun yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi.
Birlikte gittikleri Amerika tatili dönüşü rol arkadaşı Çağatay Ulusoy'dan ayrılan Serenay Sarıkaya'nın yeni sevgili bulduğı konuşuluyordu. Sarıkaya'nın Yaman Taciroğlu ile birlikte olduğu beraber yemek yediklerinin görüntülenmesiyle tescillenmişti.