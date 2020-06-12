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Mehmet Ali Erbil'in torunu Elisa'nın 40 günlük haline beğeni yağmuru! İşte Erbil'in son aşkı

Yaşadığı evin banyosunda düşmesinin ardından yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı tekrarlayan Mehmet Ali Erbil, 235 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra, tedavisine evinde devam ediyor. Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin Erbil, geçtiğimiz aylarda kızı Elisa'yı kucağına almıştı. Torun sevinci yaşayan 63 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, karantina günlerinde 'son aşkım' dediği Elisa'yı ne kadar özlediğini dile getirmişti. Sezin Erbil, ocak ayında dünyaya gelen kızı Elisa'nın 40 günlükken çekilen fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Minik Elisa yüzlerde tebessüme neden oldu. İşte Mehmet Ali Erbil'in çocukları ve 'son aşkım' dediği torunu Elisa...

12.06.2020 11:32 - Son Güncelleme: 12.06.2020 12:03
Mehmet Ali Erbil'in torunu Elisa''nın 40 günlük haline beğeni yağmuru! İşte Erbil'in son aşkı

Mehmet Ali Erbil'in torunu magazin gündemine damga vurdu. Evinin banyosunda düşen ve kaburga kemikleri kırılan, ardından yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı yeniden nükseden 63 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in tedavisi evden devam ediyor. Geçtiğimiz ocak ayında torun sevincini yaşayan Erbil'in kızı Sezin Erbil, Instagram hesabından kızı Elisa'nın 40 günlük fotoğrafını paylaştı.

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Mehmet Ali Erbil'in torunu Elisa''nın 40 günlük haline beğeni yağmuru! İşte Erbil'in son aşkı

"HATIRA OLSUN"

Sezin Erbil fotoğrafın altına "Kızım,kıymetlim 40 günlükken hatıra olsun diye çekim yapmıştık" notunu düştü.

Mehmet Ali Erbil'in torunu Elisa''nın 40 günlük haline beğeni yağmuru! İşte Erbil'in son aşkı

Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin Erbil, geçtiğimiz aylarda kızı Elisa'yı kucağına almıştı.

Mehmet Ali Erbil'in torunu Elisa''nın 40 günlük haline beğeni yağmuru! İşte Erbil'in son aşkı

Ünlü şovmen, Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına torununun fotoğrafını gönderdi. Elisa'nın yüzü böylece ilk kez gözükmüş oldu.

Mehmet Ali Erbil'in torunu Elisa''nın 40 günlük haline beğeni yağmuru! İşte Erbil'in son aşkı

Daha önce kızının yüzünü göstermemeye özen gösteren Sezin Erbil, programın sunucusu Seren Serengil'e mesaj atarak, duyduğu rahatsızlığı belli etti.

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