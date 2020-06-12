Mehmet Ali Erbil'in torunu Elisa'nın 40 günlük haline beğeni yağmuru! İşte Erbil'in son aşkı
Yaşadığı evin banyosunda düşmesinin ardından yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı tekrarlayan Mehmet Ali Erbil, 235 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra, tedavisine evinde devam ediyor. Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin Erbil, geçtiğimiz aylarda kızı Elisa'yı kucağına almıştı. Torun sevinci yaşayan 63 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, karantina günlerinde 'son aşkım' dediği Elisa'yı ne kadar özlediğini dile getirmişti. Sezin Erbil, ocak ayında dünyaya gelen kızı Elisa'nın 40 günlükken çekilen fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Minik Elisa yüzlerde tebessüme neden oldu. İşte Mehmet Ali Erbil'in çocukları ve 'son aşkım' dediği torunu Elisa...
Mehmet Ali Erbil'in torunu magazin gündemine damga vurdu. Evinin banyosunda düşen ve kaburga kemikleri kırılan, ardından yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı yeniden nükseden 63 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in tedavisi evden devam ediyor. Geçtiğimiz ocak ayında torun sevincini yaşayan Erbil'in kızı Sezin Erbil, Instagram hesabından kızı Elisa'nın 40 günlük fotoğrafını paylaştı.